Мать вмешалась в личную жизнь Мая Абрикосова

Родительница решила жить с сыном и его новой избранницей. И следить за их отношениями.

Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, приходил в проект "Дом-2", чтобы построить любовь. Но какие отношения под постоянным прицелом камер? Поэтому его личная жизнь на главной телестройке страны не сложилась. Но стоило Маю покинуть шоу, как все наладилось.

Его избранницей стала девушка по имени Ольга. Но Абрикосов скрывает ее лицо и не выкладывает совместные снимки с ней в своем микроблоге, хотя подписчики очень просят показать возлюбленную. "Она имеет гражданство другой страны – Беларуси, работает в государственном учреждении. Олечка непубличный человек, просит ее нигде не показывать", – объяснил Май этот ореол тайны.

По его словам, отношения с Олей долго не складывались. "Вначале были бурные, взрывные отношения, ревность бушевала, расставались так, что казалось, уже невозможно быть вместе, но проходило время, и кто-то из нас протягивал руку примирения", – цитирует Мая портал StarHit.ru

Фото опубликовано Роман Тертишный (@tertishnyi_official) Дек 24 2016 в 10:04 PST

Избранница Абрикосова отлично поладила с его мамой. "Они много общаются и часто дружат против меня. Моя девушка поддерживает решение, что моя мама будет жить с нами", – рассказывал он. А женщина решила помогать молодым людям в быту, чтоб об него не разбилась лодка хрупкого счастья.