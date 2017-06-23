Вера Глаголева ввергла в ужас своим видом

Вера Глаголева вышла в свет в компании красавицы-дочери Анастасии Шубской. Однако все внимание артистка перетянула на себя благодаря необычному виду.

Вера Глаголева и Анастасия Шубская оказались одними из многих отечественных звезд, кто посетил открытие очередного Московского Международного кинофестиваля, который накануне, 22 июня, начал свою работу. И если Анастасия предпочла придерживаться дресс-кода, облачившись в простое синее платье в пол, то Вера решила проявить оригинальность.

Глаголева прошлась по красной дорожке в стильном черном брючном костюме, который дополнила лодочками на внушительной шпильке. Завершила свое преображение актриса очками в черной оправе и воздушным платком.

Однако пользователи Сети в штыки восприняли наряд актрисы. Особенно досталось штанам. "Вера Глаголева – что на ней за мужские штаны, мятые, да еще больше на 5 размеров? )", "у Глаголевой ужасные штаны!", "Брючные костюмы по-моему, на таких мероприятиях абсолютно не к месту", – раскритиковали внешний вид актрисы блогеры.

Ранее досталось Светлане Ходченковой. Модные критики и пользователи Сети негативно восприняли образ актрисы, появившейся на красной дорожке того же мероприятия. Они назвали ее платье дешевым, а грудь "провалившейся".

Отметим, что не только наряды Глаголевой и Ходченковой не пришлись по вкусу пользователям интернета. Одна комментаторша даже с грустью констатировала: "Видимо, у нас россиян на генетическом уровне отсутствует вкус – как иначе объяснить такую повальную безвкусицу при составлении образов для красной ковровой дорожки? Через один жуткие фасоны, не тот размер, дешевая ткань, неподходящий цвет". На это ей хлестко ответили: "Какие артисты такие и наряды".