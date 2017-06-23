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Шоу-бизнес

Известная певица на повышенных тонах обратилась к Бузовой

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Звезда 90-х Наталья Штурм, прославившаяся благодаря хиту "Школьный роман", высказалась о творчестве кумира современной молодежи Ольги Бузовой. Артистка попросила ведущую "Дома-2" больше не петь и оглушающе исполнила для нее а капелла.
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Штурм не устояла перед соблазном поиздеваться над Бузовой, неожиданно покорившей всевозможные чарты и забившей своими клипами музыкальные телеканалы. До Натальи это уже сделали многие профессиональные артисты, возмущенные успехом звезды реалити-шоу, которая, по их мнению, не обладает выдающимися вокальными данными.

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Сюжеты ДОМ-2

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Исполнительница композиции "Школьный роман" язвительно обратилась к Ольге через популярную социальную сеть Instagram. Штурм по собственной инициативе решила устроить для Бузовой мастер-класс и показала ей, как надо петь. У Натальи получилось пафосно, громко и пронзительно.

Демонстрируя бывшей супруге футболиста Дмитрия Тарасова свои вокальные таланты, Штурм достала до самых высоких нот. Тут, вероятно, любая бы отличница из консерватории занервничала. И даже оперные дивы схватились бы за валерьянку. А если бы Наталья поддала еще чуть-чуть голоса, то и стекла могли бы полопаться. И все эти старания – ради ведущей "Дома-2".

"Оля Бузова!) – адресовала свое сообщение новоиспеченной коллеге исполнительница. – Не пой, пожалуйста! Просто говори😘 #певицаОльгаБузова #ОльгаБузова #НатальяШтурм #🙏 @buzova86 #мастеркласс".

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Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

Некоторые пользователи Сети посчитали сообщение артистки жестоким и несправедливым. Ольга много работала, чтобы добиться такого успеха и написала уже несколько хитов, неизменно попадавших на первые строчки топов. Бузова уже собирает большие залы, и зрители поют с ней хором "Под звуки поцелуев", "Привыкаю", "Мало половин", "Люди не верили", "Нам будет жарко" и другие композиции. В скором времени ведущая "Дома-2" планирует организовать грандиозный сольный концерт.

А Штурм многие меломаны знают только по "Школьному роману". Что мешало Наталье в свое время писать хит за хитом, как это делает Ольга, ставшая для многих артистов костью в горле? Тем более, что Бузовой приходится больше стараться, ведь музыкального образования у нее нет.

Наталье легко указывать другим, как следует петь, ведь у нее за плечами и подготовительное отделение Московской государственной консерватории по классу вокала, и музыкальное училище имени Октябрьской Революции.

И что мы имеем в итоге? Бузова регулярно выступает с мини-концертами по разным городам России и красуется на красных дорожках всевозможных премий, а голосистая Штурм в это время забавляет себя тем, что выкладывает снимки с обнаженной грудью в Instagram. И кто кого после этого учить жизни должен?

Автор: Елена Алешина23 июня 2017, 13:41
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