Врачи подозревают у Веры Глаголевой онкологию

В СМИ появилась информация о том, будто Вера Глаголева серьезно больна. К такому выводу пришли журналисты, узнавшие о том, будто актрисе регулярно переливают кровь.

Актриса театра и кино Вера Глаголева тяжело больна, сообщает группа Mash в популярной социальной сети "ВКонтакте". Врачи подозревают у нее онкологическое заболевание. Как говорят, состояние прославленной актрисы ухудшилось несколько дней назад. Более того, Глаголевой даже пришлось провести сутки в реанимации.

Впрочем, сейчас медики уже отпустили ее домой. Однако на данный момент актриса остается под наблюдением специалистов. Говорят, в ближайшее время Вера Глаголева может отправиться на лечение за границу.

Напомним, несколько лет назад Вера Глаголева уже была госпитализирована. Артистка была бледна и выглядела очень взволнованной. Врачам не сразу удалось понять, что же случилось с именитой пациенткой. В течение часа Глаголеву обследовали, пытаясь выяснить причину недомогания с помощью компьютерной томографии.

В итоге, актрису ознакомили с показаниями приборов, а специалисты дали необходимые комментарии. К счастью, ничего опасного медики не обнаружили. Оказалось, у Глаголевой обычный для человека ее возраста набор отклонений в работе пищеварительного тракта и сердца.

Тем не менее, Вере Глаголевой была оказана необходимая помощь, после чего актрису отпустили домой. Врачи посоветовали пациентке заняться своем здоровьем и в качестве профилактических мер исключить из рациона жирную и острую пищу.

Между тем в СМИ упорно муссируются слухи о том, что дочь Настасья Шубская (по мужу – Овечкина) готовится подарить Вере Глаголевой внука. Информация появилась в марте. Говорят, Настасья и ее муж, хоккеист Александр Овечкин совершенно счастливы и с нетерпением ждут прибавления в семействе. Впрочем, срок был настолько маленьким, что будущие родители предпочитали не комментировать слухи. Воздержалась от слов и сама Вера Глаголева, когда ее атаковали вопросами журналисты.