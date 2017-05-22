Вера Глаголева рассказала о своей болезни

Новость о том, что Вера Глаголева серьезно больна, обеспокоила ее поклонников. Говорили, что актрисе приходится регулярно делать переливание крови, а недавно она сутки провела в реанимации.

Dni.Ru связались с Глаголевой и попросили прокомментировать информацию о том, что она якобы находится под наблюдением врачей, а в ближайшее время планирует отправиться на лечение за границу. "Ничего вообще по этому поводу не знаю. Я, к счастью, отлично себя чувствую", – сообщила Вера Витальевна.

Напомним, несколько лет назад Глаголеву уже госпитализировали. У артистки был болезненный вид, но врачам не сразу удалось выявить причины недомогания. Ее долго обследовали, но, к счастью, выяснилось, что здоровью звезды ничто не угрожает. У Глаголевой выявили стандартные для ее возраста отклонения в работе ЖКТ и сердца, поэтому ей пришлось исключить из рациона жирное и острое.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Янв 31 2017 в 3:49 PST

Не менее обсуждаемой является тема грядущего пополнения в семье дочери знаменитости Анастасии и Александра Овечкина. Информация об этом появилась в интернете в марте этого года. Счастливые супруги якобы готовятся стать родителями, но в связи небольшим сроком комментировать информацию отказались, как, впрочем, и сама Глаголева. О романе Анастасии с хоккеистом стало известно в 2015 году. О том, что пара готовится к свадьбе, журналисты сообщили зимой того же года.