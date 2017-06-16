Галкин и Пугачева вывели детей на пляж

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой продолжают отдыхать в Юрмале. Шоумен регулярно публикует отпускные фотографии, которые производят неизгладимое впечатление на фанатов.

Максим Галкин успевает не только работать, участвуя в съемках различных телевизионных проектах, но и отдыхать. Шоумен наездами бывает в Юрмале, где сейчас находятся его супруга Алла Пугачева и их дети, трехлетние двойняшки Гарри и Лиза.

Регулярно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Галкин публикует фотографии с отдыха на Балтийском море. На сей раз Максим поделился с многочисленными подписчиками семейным снимком. На фото, сделанном на пляже, запечатлены Максим Галкин, держащий на плечах сына Гарри, и Алла Пугачева, к ногам которой жмется дочь Елизавета. "Семья! 👨‍👩‍👧‍👦❤️❤️❤️ " – лаконично подписал кадр телеведущий.

Поклонники пришли в восторг от изображения. "Офииигеть, Аллу Борисовну не узнала реально😊", "Красивая семья👍 дети прелесть✨🙏", "Аллочка, вы очень счастливая женщина !!! Любви вам и всего самого наилучшего!", "Вау!!!Офигительные!!!! Мамочка-без комментариев!!! Звезда!!!!!!!!!", "Клевые!!! Счастья вам на долгие годы😍😍😍" – осыпали комплиментами Галкина и Пугачеву фанаты.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 15 2017 в 9:12 PDT

Ранее шоумен опубликовал фотографию, на которой запечатлел жену, принимающую солнечные ванны. "Любимая загорает 😘 Снял исподтишка – не любит, когда ее фотографируют", – подписал выложенный снимок Галкин. На фото Примадонна запечатлена лежащей на шезлонге с закрытыми глазами. Артистка кокетливо приподняла одну ногу, а руки сложила на животе.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 15 2017 в 2:52 PDT

Примадонна на фото буквально неузнаваема: гладкая кожа, стройные ножки – Пугачева даст фору любой юной красотке, уверены поклонники артистки, которые буквально рассыпались в комплиментах Алле в комментариях к фото.

