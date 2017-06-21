Костюшкин оправдался за связь с Паниным

Стас Костюшкин снял в своем новом клипе скандально известного артиста Алексея Панина. Поклонники в штыки восприняли связь певца и актера.

Стас Костюшкин предложил Алексею Панину сняться в ролике на его новую песню "Опа! Анапа!!" Актер согласился принять участие в работе популярного исполнителя, о чем стало известно благодаря публикации Костюшкина, которую тот сделал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Угарный трек , прям вам в лето !! Леха и Нюся , спасибо за терпение и ядерную харизму", – подписал Стас, упомянув имена Панина и его девятилетней дочери.

Реакция подписчиков Костюшкина оказалась неожиданной. Многие негативно отнеслись к сотрудничеству артистов. "Я отписываюсь очень жаль", "Фу фу...там Пааанин..этот недочеловек ...отписка однозначно", "Панин???? Неееет((((( фу", "Противный до блеваты!!! Стас разочаровал!!!", "Я думаю, что из-за Панина, этот клип обречен на провал, к Костюшкину у меня тоже мнение поменялось", "Нда..... разочаровал Стасик..." – так звучала лишь часть (причем приличная) комментариев расстроенных фанатов.

Ситуация так накалилась, что Костюшкину пришлось записать видеообращение к подписчикам, чтобы объяснить свое решение пригласить на съемки оскандалившегося Панина.

enter; width:100%;"> Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) Июн 20 2017 в 10:43 PDT

По словам Стаса, он хотел, что Алексей воплотил в его ролике образ Сереги, которым тот прославился в фильме Балабанова "Жмурки". А еще певец попросил своих фанатов не оскорблять Панина, потому что вся грязь, изливающаяся на него, попадает и на его дочь Нюсю. "Давайте чуть аккуратнее с комментариями", – обратился Костюшкин к подписчикам.

Напомним, Алексей Панин попал в два следующих друг за другом скандала. Вначале в Сети появилось видео, на котором артист в женском нижнем белье шагает средь бела дня по улице и мастурбирует. А затем пользователи интернета обнаружили ролик, на котором Панин запечатлен принимающим участие в оргии.