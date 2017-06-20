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Елена Проклова: Женщина должна уметь все

Елена Проклова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Исполнительница роли Христины Котляренко в кинофильме "Гори, гори, моя звезда", несмотря на возраст, до сих пор остается объектом восхищения мужчин и зависти женщин. Про Елену слагали немало историй, ее жизнь полна событий и противоречий. В беседе с Dni.Ru актриса рассказала о том, как ей удается сохранить блестящую форму и почему однажды она всерьез увлеклась охотой.
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-Елена, Вы прекрасно выглядите. А как относитесь к пластическим операциям?

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Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

-Мне приятно слышать это в моем возрасте. Спасибо! Я считаю, что женщина должна максимально использовать все возможности для того, чтобы оставаться в форме и быть привлекательной. Это никак не зависит от возраста. Иногда прибегнуть к вмешательству пластических хирургов необходимо и в 16 лет, чтобы поправить свой внешний вид. С другой стороны, глупо переусердствовать с пластическими операциями в 70 лет, когда хочется выглядеть моложе. Это надо делать тогда, когда можно сделать себя лучше, не отказываясь от истинного возраста. Женщина до последнего дня старается быть приятной глазу. Не важно, даже, если это старушка. Она может выглядеть опрятно, а может – неопрятно. Если есть внутренняя потребность, если есть возможность, то, конечно, нужно следить за собой. Пластические операции здесь занимают не последнее место.

-Известно, что Вы заядлая охотница. Как Вы оказались вовлечены в столь опасный промысел?

-Я всегда жила с осознанием того, что женщина в нашей стране должна уметь все. Мне хотелось убедиться в том, что я – Диана-охотница, которая в состоянии прокормить семью и, если надо, сама разделать животное. Среди моих трофеев и лось, и медведь, и лань. Я меткая. А какой азарт испытываю, когда понимаю, что животное передо мной опасное, гораздо более приспособленное к жизни в лесу, и еще неизвестно, кто кого одолеет! Адреналина масса. Просыпается внутренний охотник, который генетически заложен в человеке с древних времен. Но в последнее время я понимаю, что это не близко моей душе и моему сердцу. Скорее, это моя семейная необходимость, чем внутренняя потребность. Самой охотиться у меня уже нет желания, но жена обязана разделять увлечения мужа. Мне, как любой женщине, жалко животных, жалко их убивать, хотя, я не вегетарианка.

-Вы сказали "жалко". А есть вещи, о которых Вы искренне сожалеете в гораздо более глобальном смысле?

-Я не испытываю подобных чувств. Если ты о чем-то сожалеешь, то это повод больше так не делать. С каждой новой ошибкой я приобретаю опыт. А что такое опыт? Первый раз оступился – это не дурной поступок. Когда ты совершаешь одну и ту же ошибку дважды – это уже говорит о систематичности. Откуда мы знаем, что надо делать, а что – не надо.

-Под каким девизом Вы идете по жизни?

-Я человек позитивных эмоций и взглядов. У меня несколько девизов. Например, "если не пытаться, то зачем жить". Вся жизнь для меня – череда препятствий, преодоление которых мне доставляет удовольствие. Я также верю в чудеса и стараюсь, чтобы они были в моей жизни.

-Любовь – это чудо?

-Конечно! Любые взаимоотношения с человеком – это чудо. Любовь – это ускользающий процесс. Ее нельзя определить конкретно. Она видоизменяется, она течет, исчезает, бьет, как фонтан, из земли. Любовь – это процесс. Нечто глубинное и совсем от нас не зависящее. Я всегда одновременно участвую в любви и наблюдаю за ней. Я вообще отношусь к тем людям, которые воспринимают жизнь, как игру. Самую интересную, самую увлекательную. И она длится до старости, как в детстве мы играли в дочки-матери. Мы всегда играем во что-то. Наше существование нельзя назвать серьезным. Как только ты становишься серьезным, жизнь на этом заканчивается. 

Автор: Василиса Моргунова20 июня 2017, 19:42

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