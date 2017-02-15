Проклова о романах с женатыми: Моей семье на это наплевать

Общественность продолжает мусолить скандал, который поднялся после того, как Елена Проклова на всю страну рассказала о романах с женатыми актерами. Сама артистка заявила. что всей ее семье "наплевать" на осуждение.

Под то обстоятельство, что в разное время крутила романы со своими коллегами, которые на тот момент были женаты (а некоторые и с детьми), Елена Проклова подвела мощную философскую базу. "Всей моей семье на это наплевать, потому что все, что любой из нас сделал, является частью нашей жизни. И ею надо дорожить, каждым мгновением. Даже если делаешь что-то не так, это всего лишь нужно осмыслить. И быть благодарным этому происшествию, потому что оно чему-то тебя научило. Я вообще ни о чем не жалею. Как можно? Жалей – не жалей, все уже было сделано", – заявила Проклова.

По мнению актрисы, нужно быть "более рациональным человеком". "Новый день – новая жизнь. Я родилась сегодня. Все, что было до этого, – истории про ту, другую женщину, которая мне близка, которую люблю, но это – истории той, другой женщины. Совершенно не хочу жить остатками еды из той жизни, объедки с прежнего стола мне неинтересны. Сегодня у меня новый стол и новый завтрак", – привела тонкую метафору не страдающая угрызениями совести актриса.

Проклова заявила, что у нее было гораздо больше романов, чем она озвучила. "Я в этом смысле, может быть, чересчур свободный человек, не спорю. Однако это моя жизнь, которую люблю. Ценю все, что в ней случалось. Мне каждый раз казалось, что это навсегда и на всю жизнь. Поэтому я не понимаю, как это – завести парочку любовников, имея мужа, как очень многие женщины себе позволяют. Если я влюблена, то все – этому человеку, все к его ногам. А если любовь прошла, то зачем?" – задала риторический вопрос Елена.

Тем не менее, Проклова оговорилась, что в ее жизни никогда не было сразу двух мужчин. " У меня, скажем так, была одна рамка: у меня никогда не было одновременно и любимого человека, и любовника. Я этого не понимаю. У меня заканчивался один роман – начинался другой", – цитирует Елену Проклову "Телепрограмма".

Напомним, актриса попала в скандал после того, как заявила, что у нее были отношения со многими известными актерами, в том числе женатыми. Так, в ее донжуанском списке оказались Андрей Миронов, Олег Янковский (от которого даже забеременела, но сделала аборт, хотя он умолял ее оставить ребенка), Олег Табаков, Михай Волонтир и другие. Проклова попросила прощения у жен своих бывших возлюбленных, однако общественность весьма негативно восприняла откровения актрисы.