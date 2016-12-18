Проклова откровенно о романе с Янковским

Актриса Елена Проклова стала гостьей программы "Секрет на миллион" ведущей Леры Кудрявцевой. Заслуженная артистка РСФСР откровенно рассказала о своих мужчинах, в том числе, о романе с женатым актером Олегом Янковским.

Проклова призналась, что роман с Янковским был непростым и очень запутанным. Ситуация особенно осложнилась, когда Елена узнала, что ждет от актера ребенка. "У него была семья, и его жена очень любила его. Он узнал о ребенке и хотел его" – поделилась Проклова в эфире на НТВ.

Фото опубликовано Секрет на миллион💸 (@sekretnamillion) Дек 17 2016 в 9:15 PST

Несмотря на желание Янковского оставить ребенка, Проклова была категорически против. "Я сделала это жестоко в одночасье и больно для него. Уверена, он мне это простил, он знал, что не имеет право на вторую семью...", – эмоционально рассказала актриса об аборте, на который решилась. Актриса призналась, что Олег уговаривал не делать ее эту процедуру, но Елена была непреклонна.

Видео опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) Дек 16 2016 в 3:51 PST



Операция выпала на 2 сентября, День Рождения актрисы. Проклова вспоминает этот день как один из самых трагичных моментов своей жизни. Однако о самом романе с Янковским звезда не жалеет, как и о всех остальных своих отношениях.

Фото опубликовано Игорь Одерков (@oderkov) Сен 1 2016 в 11:44 PDT





