У больного раком Хворостовского новая беда

Дмитрий Хворостовский даст концерт в своем родном городе Красноярске. Судя по свежему фото, с всемирно известным баритоном случилась новая беда – его рука оказалась на перевязи.

Дмитрий Хворостовский прибыл в Красноярск еще 30 мая вместе с дирижером Константином Орбеляном и своим другом, солистом, ведущим американским тенором Стивеном Костелло. Примечательно, что рука прославленного баритона была травмирована, однако при каких обстоятельствах это случилось, неизвестно.

31 мая состоялась первая репетиция Дмитрия Хворостовского с оркестром. В четверг, 1 июня, у исполнителя был день отдыха, и он вместе с братом Алексеем совершил прогулку на теплоходе по Енисею.

Сегодня же, 2 июня, состоится единственный концерт Ховростовского в Большом зале Красноярской краевой филармонии. Как отмечается на официальном сайте организации, все билеты проданы.

Сам Дмитрий Хворостовский выйдет в этот вечер на сцену в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра. По традиции за дирижерским пультом – Константин Орбелян.

Отметим, что в последний раз Хворостовский выступал в Красноярске в мае 2015 года в рамках гастрольного тура по России, посвященного 70-летию Победы над фашистской Германией. Дмитрий должен был выступить в родном городе в декабре 2016 года, однако тогда концерт маэстро не состоялся из-за его плохого самочувствия.

Напомним, Дмитрий Хворостовский страдает от опухоли мозга. Страшные диагноз ему поставили в 2015 году. По некоторым данным, в последний раз исполнителя госпитализировали в декабре 2016-го: тогда он слег с пневмонией.

Для прохождения лечения певец был вынужден отменить несколько выступлений. В конце сентября 2015 года исполнитель возобновил концертную деятельность. Хворостовский прошел ряд курсов химиотерапии, однако победить заболевание до сих пор не удалось.

