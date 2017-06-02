У больного раком Хворостовского новая беда
Дмитрий Хворостовский прибыл в Красноярск еще 30 мая вместе с дирижером Константином Орбеляном и своим другом, солистом, ведущим американским тенором Стивеном Костелло. Примечательно, что рука прославленного баритона была травмирована, однако при каких обстоятельствах это случилось, неизвестно.
31 мая состоялась первая репетиция Дмитрия Хворостовского с оркестром. В четверг, 1 июня, у исполнителя был день отдыха, и он вместе с братом Алексеем совершил прогулку на теплоходе по Енисею.
Сегодня же, 2 июня, состоится единственный концерт Ховростовского в Большом зале Красноярской краевой филармонии. Как отмечается на официальном сайте организации, все билеты проданы.
Сам Дмитрий Хворостовский выйдет в этот вечер на сцену в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра. По традиции за дирижерским пультом – Константин Орбелян.
Отметим, что в последний раз Хворостовский выступал в Красноярске в мае 2015 года в рамках гастрольного тура по России, посвященного 70-летию Победы над фашистской Германией. Дмитрий должен был выступить в родном городе в декабре 2016 года, однако тогда концерт маэстро не состоялся из-за его плохого самочувствия.
Напомним, Дмитрий Хворостовский страдает от опухоли мозга. Страшные диагноз ему поставили в 2015 году. По некоторым данным, в последний раз исполнителя госпитализировали в декабре 2016-го: тогда он слег с пневмонией.
Для прохождения лечения певец был вынужден отменить несколько выступлений. В конце сентября 2015 года исполнитель возобновил концертную деятельность. Хворостовский прошел ряд курсов химиотерапии, однако победить заболевание до сих пор не удалось.
Артист даже встал на весы по просьбе телеведущего
Родитель поп-короля дал откровенное интервью
Глава государства сделал важное заявление на экономическом форуме в Петербурге
Певица опубликовала фотографию маленького Ивана