Новые фото больного раком Хворостовского

Появилась информация о том, что прославленный баритон Дмитрий Хворостовский даст концерт в родном Красноярске. Пока же в Сети можно оценить новые фотографии мужественно борющегося с онкологией артиста.

О том, что Дмитрий Хворостовский может выступить в Красноярске, на своей страничке в социальной сети Facebook сообщила министр культуры края Елена Мироненко.

"Отличные новости! Дмитрий Хворостовский даст концерт в Красноярске 2 июня. После феерического выступления на 50-летии Метрополитен-опера 7 мая Дмитрий сообщил своему директору Марку Хилдрю, что в ближайшее же время хочет приехать с концертом в родной Красноярск. И замечательно, что выступить Дмитрий собирается со своим другом, знаменитым американским тенором Стивеном Костелло. А еще на сцене будет кто-то из наших молодых красноярских талантов. Ждем с нетерпением!" – написала Мироненко.

Между тем в Сети в свободном доступе можно оценить новые фотографии Дмитрия Хворостовского, сделанные как раз с юбилея Метрополитен-опера. Сибирский баритон опубликовал на своей страничке в Instagram серию снимков, на которых запечатлен со своими "дорогими коллегами" (так написал в подписи к фотографиям сам Хворостовский).

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Май 8 2017 в 8:56 PDT

На опубликованных снимках Дмитрий запечатлен совершенно счастливым, с широкой белозубой улыбкой, подтянутый и энергичный. Сложно представить, что на протяжении нескольких месяцев прославленный баритон борется с онкологическим заболеванием.

Многочисленные поклонники пришли в восторг от кадров в аккаунте Дмитрия. Фанаты на разных языках рассыпались в комплиментах баритону. "Браво Маэстро!", "Браво Дмитрий", "Так были рады увидеть и услышать вас!", "Должно быть, вы счастливы снова вернуться на сцену. Благослови вас Бог! Мы молимся за вас", "Я очень рада за вас", – написали в комментариях к серии снимков подписчики Хворостовского.

Напомним, опухоль головного мозга была обнаружена у всемирно известного баритона еще в 2015 году, однако исполнитель продолжал активно работать и гастролировать по всему миру. Осенью 2016 года Дмитрий официально подтвердил слухи о своей болезни и перенес на неопределенное время несколько концертов. В феврале этого года он вновь был вынужден отменить выступление в Вене из-за назначенного курса химиотерапии