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На больного Хворостовского зовут посмотреть бесплатно

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Сибирский баритон появится на публике впервые за долгое время. Поклонники надеются, что его страшный недуг отступил.
прочитано 1963 раза

Санкт-Петербург готовится отметить 314-й день рождения. В честь этой даты на главной – Дворцовой – площади города состоится большой концерт классической музыки под открытым небом. Первой звездой опен-эйра станет Дмитрий Хворостовский. 

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Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского

"Счастлив, что когда-то судьба открыла и подарила мне этот город, и я с ним сроднился и полюбил всей душой – его переменчивый характер, легкую гордыню и кажущуюся отстраненность, его магнетизм и невероятную жажду жизни, острую индивидуальность и экстремальную, метафизическую красоту", – рассказал артист.

Предполагается, что насладиться классикой соберутся около 70 тысяч петербуржцев. Причем денег с них не возьмут – вход будет бесплатным. 

Но на фестиваль "Классика на Дворцовой" придут, конечно, не только меломаны, но и охотники за сплетнями, сенсациями и подробностями частной жизни. Ведь в последнее время имя Дмитрия Хворостовского появляется в прессе все больше в медицинской хронике – артист лечится от онкологического заболевания.

Шокирующая информация появилась летом 2015-го. Тогда на официальном сайте певца появилось короткое сообщение: "Дмитрий вынужден отменить все выступления. В последнее время он имел жалобы на плохое самочувствие, и после медицинского обследования была диагностирована опухоль головного мозга. Хотя его голос и вокальное состояние в норме, его чувство равновесия серьезно пострадало".

С тех пор каждое появление певца на публике вызывает ажиотажный интерес. Например, в начале мая артист устроил сюрприз поклонникам, появившись на сцене Метрополитен-Оперы на гала-концерте по случаю 50-летнего юбилея театра и труппы в Линкольн Центре. Зрители приветствовали сибирского баритона стоя. А он исполнил арию Cortigiani, vil razza dannata из оперы Верди "Риголетто".

Автор: Иван Губкин26 мая 2017, 18:37
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Хворостовский спел на "Новой волне"

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