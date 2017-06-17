Тяжелая утрата изменила Сергея Лазарева

Певец Сергей Лазарев, два с половиной года скрывавший своего ребенка, рассказал, почему до сих пор не показывает лицо сына и как смерти отца и брата изменили его. Откровенное интервью артист дал Сергею Майорову в программе "Однажды…".

"Мой любимый сын, я не понимаю, как без него жил раньше. С первого дня жизни я его оберегаю. Именно поэтому я никому не говорил о Никите. Я счастлив, и так не хочу, чтобы кто-то вмешивался. Я за него убью, удавлю", – признался певец.

Даже после того, как признался в отцовстве Лазарев продолжает скрывать лицо мальчика. Он не берет Никиту на концерты или светские мероприятия, а в Instagram выкладывает лишь фотографии сына со спины. "Все, что вы видите по телевизору и в социальных сетях лишь 10% от моей жизни", – отметил Сергей.

Во время программы Майоров затрону болезненную тему для Лазарева. Недавно певец пережил двойную утрату – весной 2015 года умер брат артиста, через год не стало и отца исполнителя.

Откровенно... о многом впервые... сегодня в программе "Однажды" с Сергеем Майоровым в 16.20 на НТВ Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Июн 17 2017 в 3:18 PDT

"В последнее время отец пытался восстановить связь. Мы стали общаться после похорон брата. Папа скончался ровно через год после брата, у него открылась язва. Он просто побоялся идти к врачу", – рассказал Сергей о семейной трагедии.

Артист признался, что выпавшие на его долю испытания заставили его еще больше ценить жизнь. По словам Лазарева, теперь ему хочется все свободное время проводить с семьей, не теряя ни одной драгоценной минуты.

Лазарев-Младший инспектирует сцену. ���� К концерту всё готово. #рубрикаМимими #СынПолка #Сынвпапу #ДержисьЕвровидение2038 Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Фев 25 2017 в 5:18 PST

Как писали Dni.Ru, о том, что у Лазарева есть сын стало известно в конце декабря 2016 года. Артист скрывал этот факт 2,5 года, потому что не хотел предавать огласке свою личную жизнь. Папарацци сняли Сергея во время посещения одного из московских храмов. На видео рядом с исполнителем – маленький мальчик и, очевидно, его мама. Позже выяснилось, что малыша зовут Никита, он появился на свет в 2014 году.