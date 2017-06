Сергей Лазарев рассказал о сыне

Корреспонденту Dni.Ru удалось пообщаться с победителем премии МУЗ-ТВ в номинации "Лучшая песня" Сергеем Лазаревым и разузнать у него о делах семейных. В частности, певец рассказал о своем сыне.

В 2017 году Сергей Лазарев был лидером по числу номинаций на премии МУЗ-ТВ – претендовал на пять наград. Однако заработать все вовсе не старался. "Я не расстроюсь, если что-то не получу. Для меня важно не это", – признался артист.

"Для меня главное, что у меня подрастает сын, все здоровы и счастливы", – подчеркнул он. Корреспондент Dni.Ru поинтересовался, не планирует ли артист дочку. "Всему свое время", – улыбнулся Сергей Лазарев, – Не будем торопить события".

Отметим, певец получил награду МУЗ-ТВ в номинации "Лучшая песня". Столь высокой оценки удостоилась композиция You Are The Only One, с которой он в 2016 году представлял Россию в финале "Евровидения". Артис рассказал, что награду за лучшую песню он еще не получал, поэтому эта "тарелочка" ему особенно дорога.

На самой премии Сергей Лазарев выступил дуэтом с Димой Биланом. Песню они готовили в тайне от продюсера Сергея, Яны Рудковской. И даже на репетиции эту композицию никто не слышал. Впервые артисты встретились на одной сцене всего за два дня до церемонии. Они пообещали, что "это будет бомба".

"Мы с Димой уже давно друг другу доказали на что мы способны. Нам с ним нечего делить, у нас у каждого своя аудитория, поэтому мы хорошо общаемся", – рассказал Лазарев.

Отметим, в Москве состоялась 15-я премия МУЗ-ТВ, на которой собрались лучшие представители отечественного шоу-бизнеса. За тем, как проходила сама церемония и о чем говорили собравшиеся на ней гости внимательно следили Dni.Ru.