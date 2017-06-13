Сергей Лазарев променял Москву на Пермь

Сергей Лазарев отметил День России в Перми. Известный исполнитель сделал неожиданный выбор, предпочтя столице другой город.

Сергей Лазарев выступил на большом концерте в Перми, который организовали не только в честь праздника – Дня России – но и по случаю Дня города. Перми исполнилось 294 года. Ради этого ему даже пришлось отказать организаторам шоу на Красной площади в Москве.

"Просто вы позвали меня первые, и я уже принял предложение. Я люблю Пермь, месяц назад выступал тут с концертной программой под названием The Best. И очень рад вернуться!" – признался Лазарев местным журналистам.

Ранее Сергей отметился неожиданным дуэтом с певцом Димой Биланом. "Это стало неожиданностью, откровением для наших фанатов, ведь многие думали, что мы с ним конкуренты. Что касается творческих планов – их много, но я стараюсь оставлять время на семью и друзей. Когда-то ведь нужно отдыхать!" – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".

Свободное время Сергей проводит с сыном Никитой и домашним питомцем Дейзи. Отметим, что собаку Лазарев взял из приюта. "Я призываю всех брать собак и кошек из приютов. Моя любимая собака Дейзи, которую я так и нашел, чувствует себя отлично. Она вдохновила меня на кондитерскую для животных "Пудель-Штрудель". Вот уже два года я развиваю этот бизнес", – рассказал популярный исполнитель.

Прекрасный вид на реку Кама ... #Пермь #ДеньРоссии Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Июн 12 2017 в 12:14 PDT

Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Лазарев очень подробно отразил пребывание в Перми. Исполнитель опубликовал несколько фотографий и видеозаписей с праздничного концерта, а также поблагодарила поклонников за любовь и пожелал всего самого лучшего.