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Оксана Фандера сделала интимную пластику

Оксана Фандера. Фото: GLOBAL LOOK press/ Viktor Chernov
Журналисты уверяют, что Оксана Федорова сделала интимную пластику. По информации некоторых СМИ, одна из самых привлекательных отечественных актрис прибегла к лабиопластике стоимостью 49 тысяч 500 рублей.
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То, что красота Оксаны Фандеры носит не совсем природный характер, давно известно. Однако лишь сейчас ушлые представители прессы выяснили, что супруга Филиппа Янковского прибегла к помощи хирургов не только для того, чтобы увеличить грудь, но и подвергнуть изменениям малые половые губы.

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Как утверждает Super, в одной из столичных клиник Оксана сделала лабиопластику стоимостью 49 тысяч 500 рублей. Впрочем, в современном шоу-бизнесе подобными процедурами никого не удивишь. Так, интимную пластику сделал звезда реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони. Якобы мужчина увеличивал длину своего пениса. По словам телеведущего, на операцию его подтолкнули природный перфекционизм и желание идеального сочетания длины и толщины.

Ходили слухи, что сделала вагинопластику звезда песенного шоу "Голос" исполнительница Габриэлла. Дескать, на это ее подвигло рождение двух детей.Сама Габриэлла не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов. Однако до вагинопластики очередь пока не дошла.

"Нет, вагинопластику я не делала, но, возможно, когда-нибудь и соберусь. Пока у меня в планах – исправить форму носа и губ. Вообще у меня на родине многие девушки делают пластические операции, особенно по увеличению груди. У бразильянок же как: попа большая, а грудь – маленькая. Вот женщины и стремятся, так сказать, к пропорциональности", – сообщила популярная исполнительница в недавнем интервью. Впрочем, почему-то многие фанаты решили, что Габриэлла слукавила.

Автор: Наталья Аряева1 июня 2017, 13:35
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