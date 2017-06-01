Винокур оправдался за обман зрителей

В Нижнем Новгороде на сцене вместо Владимира Винокура появился совершенно другой человек. Самое интересное, что сам Винокур даже не знал об этом концерте.

Организаторы обещали вечер пародий по низкой – скидочной цене. Поклонники выкупили весь зрительный зал. Но вместо Владимира Винокура и его шоу, на сцену вышел совершенно другой артист – юморист Святослав Ещенко.

Сам Ещенко готовился к сольному концерту. А зрители были уверены, что увидят Владимира Винокура. При этом Винокур был в Москве и слыхом не слыхивал о выступлении в Нижнем Новгороде

Когда многочисленные поклонники Винокура увидели на сцене вместо своего любимца Святослава Ещенко, они вначале ничего не поняли, затем возмутились, а потом и вовсе встали и покинули зрительный зал. В настоящее время они требуют возврата денег.

Журналисты связались с Винокуром, чтобы тот прокомментировал неприятного инцидента. "Я не в курсе этой ситуации. Надо обращаться к организаторам концерта, потому что эта дата не была оговорена. Это идёт от местных организаторов, которые продали билеты от моего имени. Но я с удовольствием будут ездить в Нижний Новгород, раз люди меня там ждут", – цитирует Винокура НСН.

Как выяснилось, некая компания "Страна чудес" заключила договоры и со Святославом Ещенко, пообещав гонорар, и с руководством Дворца культуры, распродав тысячи билетов. Оказалось, директор этой конторы Алиса Корнякова несколько лет устраивает такие спектакли, сообщает РЕН ТВ.

Публикация от VV (@vladimir_vinokur) Май 31 2017 в 2:09 PDT

Так, в январе Корнякова буквально сорвала гастроли Валерия Гаркалина и Ирины Лачиной, сказав зрителям, что артисты не приехали, а артистам – что зрители проигнорировали концерт. В итоге, сотни тысяч рублей, от продажи билетов нижегородцам никто не вернул.

Алиса Корнякова с представителями СМИ не общается. Зато с полицией – регулярно. На женщину писали заявления, обвиняя в мошенничестве уже шесть раз. Но почему-то ни наказания, ни штрафов Корянкова так и не понесла.

Более того, она продолжает приглашать артистов. При этом за такие неприятные ситуации перед возмущенными зрителями приходится извиняться самим звездам. В настоящее время Винокур и Ещенко продолжают свои выступления, а вот с Корняковой якобы публика умудрилась взять какую-то расписку.