Дроботенко серьезно обидел Петросяна

Молодой артист сделал мэтру оскорбительное предложение. Но тот отказался. И согласился помочь бесплатно.

Сергей Дроботенко на эстраде уже без малого двадцать лет. В столицу он попал 1998 году, накануне 30-летия. "К тому моменту я дал в Омске первый сольный концерт. Причем этот блин получился комом: выступление проходило в ноябре, а тогда произошла авария на теплотрассе и в Доме культуры отключили отопление. Так что все зрители сидели в верхней одежде, чтобы не продрогнуть при температуре минус пять. А на сцене для меня поставили два обогревателя, замаскировав под рампу. Обошлось без воспаления легких, а я понял, что могу держать зал два часа", – вспоминает он первые карьерные шаги.

События развивались стремительно. "Тогда я еще ди-джеем на радио работал и часто брал интервью у многих заезжих столичных юмористов, которые на гастроли к нам приезжали. Винокур, Арлазоров, Альтов – все они советовали мне в Москву поехать. Ну я и отправился", – продолжает Дроботенко.

Он отдал Петросяну и Регине Дубовицкой кассеты со своими выступлениями для их телепрограмм. Евгений Ваганович спустя полгода перезвонил и предложил сделать о нем очредую "Смехопанораму". Наслышав о столичных нравах и о том, что безе денег пробиться невозможно, Дроботенко решил прямо поговорить с Петросяном и предложить ему мзду за помощь. "Я, конечно спросил: "Сколько это будет стоить?" Он ответил: "Не обижай меня", – опешил Евгений Ваганович. Предложение молодого артиста показалось Петросяну странным, оскорбительным. Тем более, он видел в Дроботенко потенциал, чувствовал, что парень талантливый.

"С тех пор я стал работать на эстраде. У меня появилась своя аудитория. Иногда собираю полные залы, иногда так себе, времена сейчас такие. А кто, скажите, сейчас собирает 100-процентные аншлаги? Лично я не знаю такого артиста", – цитирует Сергея портал Eg.Ru.