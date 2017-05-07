Дайнеко рассказала о своей интимной жизни

Популярная певица Виктория Дайнеко в эфире радиостанции Love Radio ответила на вопросы о своей личной жизни. Девушка призналась, что "увела" мужчину у соперницы.

Кроме того, в программе формата блиц-интервью Дайнеко призналась, что занималась любовью на первом свидании, отправляла свои пикантные фото и даже имеет сексуальное прошлое за которое ей до сих пор стыдно.

Кроме этого звезда утвердительно ответила на вопросы о том, краснела ли она из-за небритых ног и подкладывала ли что-то в бюстгальтер. Видео с интервью артистка разместила на своей странице в соцсети.



Поклонники живо отреагировали на откровения Виктории. Девушку просто засыпала комментариями в Instagram. Особенно пользователи оценили, что Дайнеко никогда не воровала и не обижалась на дешевые подарки. "Ты такая искренняя, обожаю", "Вы такая крутая", "Супер", – прокомментировали фанаты Виктории.

Вчера было весело на @loveradioofficial ������ Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Май 6 2017 в 6:40 PDT

Напомним, недавно стало известно, что певица рассталась с мужем Дмитрием Клейманом. По слухам, это случилось в начале марта, хотя еще осенью прошлого года поклонники исполнительницы заметили, что она перестала публиковать в соцсетях совместные снимки с благоверным и удалила его из друзей.

Виктории удалось избежать депрессии после разрыва с супругом. С момента их расставания прошло почти полгода, и певица, воспитывающая маленькую дочь в одиночку, старается мыслить позитивно и не унывать.