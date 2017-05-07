Анита Цой сообщила о пятой беременности
"У меня живет семья узбеков. Мой помощник по хозяйству Закир трудится у нас уже много лет. Мы довольны: он ответственно выполняет свою работу. Каждую весну к нему в гости приезжает жена из Ташкента. Мы этому не противимся, так как считаем, что супруги должны видеться", – рассказала Анита.
По словам певицы, во время коротких встреч женщина постоянно умудряется беременеть. "Недавно его супруга вновь приезжала к нам в гости. И буквально на днях они меня оповестили, что снова ждут ребенка. Пятого по счету", – цитирует "Собеседник" Цой.
Анита уверенна, что и предыдущие четверо детей были зачаты на ее даче. "По-моему, это прекрасно! Все дети зародились на нашей территории. Так что мы уже опередили Настю: у нее один ребенок, а у нас будет пять", – заявила Цой, напомнив об истории, которая недавно приключилась с Волочковой.
Как писали Dni.Ru, в конце апреля Анастасия Волочкова рассказала, что приютила у себя дома семью из Средней Азии. Балерина случайно узнала о тяжелой судьбе пары и решила помочь. Анастасия выделила гастарбайтерам две комнаты с гостиной в доме для персонала. В скором времени у супругов появился ребенок и Волочкова купила девочке все необходимые вещи, в том числе роскошную коляску и кровать.
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