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Анита Цой сообщила о пятой беременности

Анита Цой. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Популярная певица Анита Цой рассказала, что у нее на даче в пятый раз забеременела гражданка Узбекистана. Женщина приходится женой работнику артистки и видится с мужем лишь раз в год.
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"У меня живет семья узбеков. Мой помощник по хозяйству Закир трудится у нас уже много лет. Мы довольны: он ответственно выполняет свою работу. Каждую весну к нему в гости приезжает жена из Ташкента. Мы этому не противимся, так как считаем, что супруги должны видеться", – рассказала Анита.

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Анита Сергеевна Цой певица

По словам певицы, во время коротких встреч женщина постоянно умудряется беременеть. "Недавно его супруга вновь приезжала к нам в гости. И буквально на днях они меня оповестили, что снова ждут ребенка. Пятого по счету", – цитирует "Собеседник" Цой.

Анита уверенна, что и предыдущие четверо детей были зачаты на ее даче. "По-моему, это прекрасно! Все дети зародились на нашей территории. Так что мы уже опередили Настю: у нее один ребенок, а у нас будет пять", – заявила Цой, напомнив об истории, которая недавно приключилась с Волочковой.

Как писали Dni.Ru, в конце апреля Анастасия Волочкова рассказала, что приютила у себя дома семью из Средней Азии. Балерина случайно узнала о тяжелой судьбе пары и решила помочь. Анастасия выделила гастарбайтерам две комнаты с гостиной в доме для персонала. В скором времени у супругов появился ребенок и Волочкова купила девочке все необходимые вещи, в том числе роскошную коляску и кровать.

Автор: Алёна Нестерова7 мая 2017, 15:29

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