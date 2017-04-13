Анита Цой расплакалась от отчаяния посреди огорода

Певица рассказала о том, какие овощи и фрукты выращивает собственноручно. Сейчас у нее в разгаре посевная кампания.

У Аниты Цой – горячая пора. Знаменитая огородница российского шоу-бизнеса готовится к посевной страде. "Все идет отлично – до майских праздников планирую завершить посадку овощей, – рассказала певица корреспонденту Dni.Ru на гала-ужине по случаю оглашения номинантов первой национальной премии канала "МУЗ-ТВ". – Через две недели надеюсь есть первую собственную зелень из теплицы".

"Вообще у меня всегда широкий ассортимент овощей: картошка, морковка, лук, огурцы, свекла, – продолжила Анита. – Помощница ухаживает за огородом, когда я на гастролях, но посадку рассады никому не доверяю. В этом году уже взошли помидоры, огурцы, кабачки. Больше всего я переживаю за тыквы – в прошлом году посадила восемь тыкв и ни одна не уродилась. Не знаю, с чем это связано. У всех соседей тыквы были огромные. Мечтаю о таких, потому что страсть как люблю тыквенную кашу".

Огородничеством Цой увлеклась не сразу. "Я родилась в Москве и не могла подумать, что у меня будет загородный участок с домиком и хозяйством. Уж тем более не могла представить, что буду консервировать овощи и фрукты, – отметила артистка. – Но однажды муж вернулся с работы и объявил: "Ура! У нас есть свои первые 15 соток!" Я долго смеялась. Отказывалась, когда поняла, что все серьезно и надо куда-то ехать. В ту пору на этом месте было голое поле, гулял ветер, а вокруг стояли четыре старые деревеньки. Хотелось красоты вокруг, поэтому я начала покупать на садовых рынках цветы и саженцы. Первое время мало что приживалось, я даже плакала от отчаяния".

Публикация от Anita Tsoi (@anitatsoy) Мар 26 2017 в 12:19 PDT

"Но какова же была моя радость, когда первое посаженное мною деревце вдруг по весне зацвело, – говорит Анита". Я поняла, что могу что-то необычное делать! Потом начала разводить и розы – посадила по кустику разных сортов, купирую их, удобряю, привожу подходящую по кислотности землю. Просто у меня на участке суглинистая почва, а розы любят песок. Словом, сегодня я сама себе и ландшафтный дизайнер, и садовник".