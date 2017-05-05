Друг Борисовой: Дану выгодно выставлять наркоманкой

Друг Даны Борисовой стилист Руслан Громов сообщил новые подробности ее конфликта с матерью. Более того, по словам мужчины, многим выгодно делать из телеблондинки наркоманку.

Руслан Громов уверен, что мать попросту хочет отомстить Дане Борисовой за то, что та не позволяет с ней жить. "Екатерина Ивановна вмешивается в личную жизнь своей дочери – разводит Дану с мужьями, настраивает дочь Даны Полину против мамы и т. д. Мне известно, что Екатерина Ивановна хочет жить вместе с Даной в ее московской квартире. Борисова, естественно, препятствует этому, поскольку она уже взрослый человек и хочет жить своей жизнью", – заявил стилист.

Громов напомнил, что не так давно Дана купила своей маме "шикарную двухэтажную квартиру" в Судаке, сделала там ремонт, но Екатерина Ивановна не отступается от дочери. "Буквально накануне, перед тем, как мама Даны пошла на "Пусть говорят", при мне между ними произошла ссора. Екатерина Ивановна обещала своей дочери отомстить за то, что та выпроваживает ее из своей квартиры", – сообщил Громов.

Руслан заявил, что родительница просто подтасовывает факты. чтобы все решили, будто Дана наркоманка. "Она знает, что у Даны с 16 лет проблемы со сном, и в критических случаях приходится колоть снотворное. Также мама знает, что у ее дочери затяжная депрессия и неврологические проблемы, связанные с позвоночником. В связи со всем этим она принимает антидепрессанты. Со стороны все эти симптомы действительно могут выглядеть, как последствия приема наркотиков", – поведал мужчина.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 2 2016 в 11:05 PDT

Более того, друг Даны выразил мнение, что многим людям, задействованным в этой истории, выгодно делать ведущую зависимой от запрещенных препаратов. "Программе "Пусть говорят" выгодно выставлять Борисову наркоманкой, поскольку это приносит рейтинг, и, как следствие, – деньги. Как известно, телевидение – это бизнес, на котором зарабатывают. И, думаю, что сама Екатерина Ивановна тоже могла неплохо заработать на этой истории. В этой ситуации мне очень жалко Дану", – цитирует Руслана Громова Woman`s Day.

Он заявил, что когда Борисову пытались отправить в Таиланд под видом съемок новой передачи, та не хотела никуда лететь. "Дана наотрез отказывалась от ведения этого проекта, поскольку уже давно решила, что не хочет связывать свою жизнь с телевидением. Ее долго уговаривали, даже мне звонили с просьбой повлиять на нее и поехать с ней, так как я ее личный стилист. Сама я поехать не смог, но Дану уговорил. Если бы я знал, что эту историю повернут так!" – посыпал голову пеплом Громов.

Напомним, в конце апреля в эфире шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" мать объявила о том. что ее дочь ведущая Дана Борисова на протяжении нескольких лет нарко– и алкозависима. Екатерина Ивановна обратилась за помощью к телевизионщикам и друзьям Даны, чтобы спасти наследницу от пагубной страсти.