Александр Серов скрывается из-за жен и дочерей

Dni.Ru выяснили, куда пропал популярный исполнитель. Оказалось, его просто обидели журналисты

Александр Серов – любимец женщин бальзаковского возраста. "Мадонна", "Музыка венчальная", "Ты меня любишь" – когда-то его песни были на пике популярности. И певец не сходил с телеэкранов – участвовал в сборных концертах, фестивалях.

Но сегодня его почти не слышно. Судя по официальному сайту артиста, до конца года он даст лишь семь концертов, да и те преимущественно в подмосковных домах культуры. Dni.Ru дозвонились до Александра Степановича – директора исполнителя, чтобы узнать, как чувствует себя Серов, куда он пропал и чем занимается.

"С ним все хорошо, здоров, записывает новый альбом, состоящий из кавер-версий хитов разных исполнителей прошлого, которых он сам любит, – рассказал представитель артиста. – А то, что Серова нет в эфире, – так это не к нему вопрос, а к владельцам и продюсерам телеканалов и радиостанций. Везде нужно заносить деньги, а Александр принципиально этого не делает".

Рассказал директор Серова и о том, почему певца не видно в популярных ток-шоу, где иные артисты делятся воспоминаниями. "Его часто обманывали – говорили, что, мол, приходите попеть, сделаем добрую программу, а все в итоге скатывалось к обсуждению желтых подробностей. С тех пор Александр скрывается от вопросов про жен и дочерей, избегает контактов с журналистами. Понимаете, он салонный, интеллигентный певец, ему неприятно прилюдно обсуждать свою частную жизнь", – заверил представитель артиста.