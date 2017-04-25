Дочь Серова отказалась идти к Гузеевой

Дочь известного исполнителя Александра Серова Мишель рассказала о работе и личной жизни. Несмотря на то, что одинока, идти на передачу Ларисы Гузеевой "Давай поженимся!" девушка не намерена.

Дочь у Александра Серова родилась в браке со спортсменкой Еленой Стебеневой. Вместе супруги прожили 19 лет. После развода родителей Мишель стала жить в загородном доме отца. 24-летняя наследница артиста призналась, что Серов весьма строг.

"Мы ведем с папой диалог, договариваемся. Я стараюсь себя в чем-то ограничивать, не наглеть. У нас такие правила: я должна быть дома в 11 часов вечера. Если задерживаюсь хоть на пару минут, то папа уже звонит и спрашивает, где я. Может поругать меня! Но если я с ним договорюсь и заранее скажу, что задержусь, то в целом все нормально. Он не хочет переживать за меня – я же сама за рулем езжу. С путешествиями сложнее. Он меня туда отпускает только с надежными и проверенными людьми. А просто так собраться и непонятно с кем куда-то уехать я не могу. Обязательно нужно обговаривать: куда и с кем. Обычно я говорю папе о предстоящем отъезде за месяц и постепенно его уговариваю", – рассказала Мишель.

Зашла речь и о личной жизни девушки. Пока дочь Серова замуж не собирается, да и вообще не делает проблемы из того, что пока у нее нет спутника жизни. "Я не такая отчаявшаяся, чтобы к Гузеевой в "Давай поженимся" идти. Мне вроде как не 30 лет: в последний вагон прыгать не нужно. Поэтому к крайним мерам прибегать не буду", – цитирует Мишель "Собеседник".

Публикация от Мишель Серова (@mishel_serova) Апр 22 2017 в 11:57 PDT

Девушка занимается продвижением своей певческой карьеры. После того, как пару лет назад Александр Серов представил Мишель на сцене конкурса "Новая волна", к девушке приковано повышенное внимание СМИ. Она уверена, что не разочарует публику. "Записала одну песню, совсем скоро вы ее услышите. На подходе вторая. Она даже папе понравилась. Он с интересом послушал ее, не ругал меня. Чтобы папа не раскритиковал – большой успех. Значит, я на правильном пути", – отметила Мишель.