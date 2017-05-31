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Шоу-бизнес

Мать запретила приближаться к Василию Степанову

Василий Степанов. Фото: instagram.com/vasiliystepanov_official
Журналисты связались с близкими актера Василия Степанова, чтобы выяснить, как тот живет после выхода из психиатрической клиники. Оказалось, мать запретила его бывшей невесте приближаться к актеру.
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Репортеры взяли интервью у брата Василия Степанова Максима, который сейчас исполняет обязанности продюсера именитого родственника. По словам мужчины, у Василия уже есть предложения по работе.

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 Василий Сергеевич Степанов

Василий Сергеевич Степанов актер

"Режиссер Константин Максимов пригласил Васю на роль танкиста. И еще есть один проект Натальи Веревкиной: изначально Вася должен был играть генерального директора страховой компании, но из-за состояния здоровья моего брата Наталья переписала сценарий. Веревкина предложила Васе эпизодическую роль. Герой Васи будет как раз в гипсе. Можно прямо сейчас сниматься. Желание у Васи есть", – рассказал о творческих планах брата Максим Степанов.

Сама режиссер Наталья Веревкина поведала, что Степанов будет играть в кино о бывшем танцоре, который получил травмы после аварии. "Вася будет играть в эпизоде, хотя изначально у него должна была быть другая роль. Он сейчас в гипсе, поэтому мы пошли ему навстречу и написали для него небольшой сюжет. Съемки фильма уже идут. Вася выйдет на площадку ориентировочно в конце июня. Ничего плохого о Степанове сказать не могу. Совершенно нормальный парень: общительный, дружелюбный, старательно работает и готовится к ролям", – положительно охарактеризовала Степанова режиссер картины.

Со Степановым держит связь его бывшая невеста, актриса Дарья Егорова. По ее словам, у Василия "все налаживается. "Он восстанавливается, отдыхает. Общение у нас с ним только по телефону, потому что мама Васи против того, чтобы я его навещала... Я пять лет занималась здоровьем Васи. У меня были сильные чувства к Степанову, поэтому я ходила с ним по больницам, водила его к психологам. Мама Васи, к сожалению, все это забыла", – с горечью отметила Егорова.

Впрочем, журналисты выяснили и кое-что другое. Подруга Егоровой, которая предпочла не раскрывать своего имени, рассказала о странном поведении Василия Степанова. Приятельница сообщила, что экс-возлюбленная очень много приложила усилий, чтобы вытащить Степанова из депрессии, однако все ее попытки пошли прахом из-за того, что сам Василий не хотел "делать и слушать – просто сидел дома".

"Своеобразный он человек. Представляете, каждый раз он звонит Даше с разных номеров. Берет сим-карту, вставляет в какой-нибудь кнопочный телефон. Потом эту симку выкидывает, и перезвонить ему уже нельзя. Вася покупает новую. Искать логику в его поведении невозможно", – цитирует подругу Егоровой сайт "Комсомольская правда".

Напомним, в начале апреля Василий Степанов выпал из окна. Актер был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. По словам очевидцев, Василия никто не толкал, он упал сам.

После наложения гипса Степанов покинул больницу. Однако буквально на следующий день близкие артиста снова вызвали скорую, потому что Василий почувствовал недомогание. Приехавшие медики пришли к выводу, что Василий нуждается в психиатрической помощи. В итоге, Степанов попал в Кащенко.

Репортеры выяснили, что актер уже семь лет стоит на учете в столичной клинике. Проблемы со здоровьем возникли еще во времена учебы в вузе, вследствие чего он стал застенчивым и даже замкнутым.

Автор: Наталья Аряева31 мая 2017, 08:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова

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