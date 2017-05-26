Беременная звезда "Дома-2" и ее муж объявили об уходе
Участники "Дома-2" Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц, сыгравшие недавно свадьбу, 26 мая объявили о своем уходе с проекта. Супруги записали видеообращение, которое появилось на официальном сайте популярного телешоу.
"Итак, друзья, сегодня наш последний день на проекте. Мы уходим в декрет", – сообщил Валерий. "Урааа!" – прокомментировала его слова радостная Тата, у которой роды уже на носу. "Я с января снимаю квартиру. У нас есть жилье, куда мы пойдем, мы его уже обустроили, – отчитался перед поклонниками глава семьи и будущий отец. – Готовимся к родам".
Тата находится на последних сроках беременности. "Ребеночек у нас будет примерно через месяц уже, – рассказал Блюменкранц. – Я так понимаю, мы на лето уходим, а в конце лета вернемся на проект и будем дальше продолжать борьбу за счастливое будущее".
В завершении своей речи Валерий нежно поцеловал любимую супругу Тату, расплывшуюся в улыбке. Комментаторы пожелали влюбленным удачи и отметили, что Абрамсон выглядит блистательно. Перед встречей с малышом блондинка отправилась в салон красоты и основательно почистила перышки.
Напомним, церемония регистрации брака Валерия и Таты состоялась в конце апреля в Гагаринском отделении ЗАГСа города Москвы. На невесте было роскошное белое платье и оригинальный головной убор в виде короны. Пышное празднование знаменательного события прошло на следующий день в "городских квартирах". Поздравить влюбленных с законным браком приехала даже ведущая программы Ольга Бузова.
Как писали Dni.Ru, некоторые злопыхатели в Сети судачили, что если бы не беременность Таты, пара давно бы распалась. Некоторые опасаются, что темпераментные супруги быстро разбегутся, потому что довольно часто скандалят.
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