Марина Анисина рассказала о третьей беременности

Марина Анисина, которая, предположительно, ждет третьего ребенка. и ее экс-супруг актер Никита Джигурда дали большую пресс-конференцию, в рамках которой пара рассказала о своих отношениях.

Марина Анисина и Никита Джигурда прилетели в Россию и пришли на встречу с представителями СМИ. Причем к олимпийской чемпионке было особо пристальное внимание, ведь, по слухам, спортсменка ждет третьего ребенка. Отметим, что на пресс-конференции Марина появилась в свободной черной блузке в цветочек, не сковывающей движений.

Анисина рассказала, что сейчас происходит в ее отношениях с бывшим мужем Никитой Джигурдой. "На протяжении нескольких лет идет травля нашей семьи. Мы действительно развелись, развод настоящий. Я слышу много всяких гадостей, что все это не по-настоящему, но наши отношения после этого стали лучше. Человеческие отношения не зависят от бумаг. Наши дети рады, что Никита приезжает и что у нас хорошие отношения", – цитирует Марину Анисину НСН.

Тут слово взял и сам Никита Джигурда. В свойственной себе манере он разразился в адрес бывшей жены дифирамбами. "Я гений, я гениальный артист. Это нескромно, но это так. Я счастливый пацан, потому что я 10 лет назад встретил уникальную женщину. Это может оценить только Песков, который женат на Навке. Это может оценить только муж Кабаевой, Хоркиной. Божественность есть в каждой женщине. Когда мне предлагали проституток, амфетамины, я отвечал: “А вы когда-нибудь камасутрили олимпийскую чемпионку”? Она уникальная, она меня строит, она из меня веревки вьет. Она молчит, улыбается своими зелеными фонарями, а я молчу, как кролик", – признался эпатажный артист.

Зашла речь и о третьей беременности Марины Анисиной. На прямой вопрос, ждет ли она третьего ребенка, та ответила туманно: "Через полгода узнаете". Зато оказался весьма словоохотливым Джигурда. "Я знаю, что это мальчик. При первой встрече в первый день я влюбился в нее сразу. Я ей говорил, что у нас будут боги". Также Никита заявил, что они с Мариной уже и имя выбрали – Джонатан. Отметим, что артист говорил так, что сложно понять, о настоящем или о потенциальном ребенке говорил Никита.

Пресс-конференция завершилась предложением журналистов Джигурде поцеловать Анисину. Та вначале предложила ему приложиться к ее руке, однако лишь этим актер не удовлетворился. Почти насильно Никита поцеловал бывшую супругу в губы. При этом репортеры дружно закричали: "Горько!" и зааплодировали. Наконец Анисина вырвалась из объятий Джигурды и быстро покинула помещение.