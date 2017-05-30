Дмитрий Шепелев: У меня нет другого выбора

Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске, четырехлетнего Платона. По словам шоумена, у него "нет другого выбора" как быть "замечательным папой" и поведал, что мальчик посещает еврейский детский сад, а преподает ему английский язык темнокожий учитель.

Вчера, 29 мая, в библиотеке им. Ф.М. Достоевского состоялась пресс-конференция, посвященная презентации книги, которая помогает родителям отвечать на сложные вопросы своих отпрысков, в том числе уча детей быть терпимыми и толерантными. На мероприятии отметились Ольга Шелест и Дмитрий Шепелев. Кстати, он был единственным отцом среди среди приглашенных мам.

Когда Дмитрия представляли публике, его назвали "ответственным отцом", отметив, что редко отцы много внимания уделяют воспитанию своих отпрысков. "Спасибо, что вы меня назвали замечательным папой. У меня нет другого выбора – кроме как быть замечательным папой", – признался Шепелев.

Дмитрий рассказал о том, как воспитывает четырехлетнего сына Платона, которого ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске. "Что удалось сделать мне, чтобы воспитать ребенка терпимым? Я, в первую очередь, отдал его в еврейский детский сад – пусть учится терпению с рождения. Также я пригласил для ребенка чернокожего учителя английского. Тоже, чтобы в дальнейшем избежать вопросов – почему люди разные", – цитирует шоумена "Телепрограмма".

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Окт 8 2016 в 2:35 PDT

Шепелев довольно много путешествует с мальчиком по всему миру. По мнению ведущего, это идет Платону только на пользу. "Где бы наш ребенок ни находился, в какой стране мира: в Европе или в Америке – обратите внимание, что в песочнице он легко найдет общий язык с любыми детьми, независимо от того, на каком языке они разговаривают, – рассуждает Дмитрий. – И мальчик из Чили легко играет с парнем из Челябинска. И между ними нет никакой пропасти – они точно также играют в песке, точно также рвут одежду, и точно также ковыряют в носу. Поэтому какая разница – где они живут?" – задал риторический вопрос Дмитрий.