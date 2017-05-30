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Дмитрий Шепелев: У меня нет другого выбора

Дмитрий Шепелев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске, четырехлетнего Платона. По словам шоумена, у него "нет другого выбора" как быть "замечательным папой" и поведал, что мальчик посещает еврейский детский сад, а преподает ему английский язык темнокожий учитель.
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Вчера, 29 мая, в библиотеке им. Ф.М. Достоевского состоялась пресс-конференция, посвященная презентации книги, которая помогает родителям отвечать на сложные вопросы своих отпрысков, в том числе уча детей быть терпимыми и толерантными. На мероприятии отметились Ольга Шелест и Дмитрий Шепелев. Кстати, он был единственным отцом среди среди приглашенных мам.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Когда Дмитрия представляли публике, его назвали "ответственным отцом", отметив, что редко отцы много внимания уделяют воспитанию своих отпрысков. "Спасибо, что вы меня назвали замечательным папой. У меня нет другого выбора – кроме как быть замечательным папой", – признался Шепелев.

Дмитрий рассказал о том, как воспитывает четырехлетнего сына Платона, которого ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске. "Что удалось сделать мне, чтобы воспитать ребенка терпимым? Я, в первую очередь, отдал его в еврейский детский сад – пусть учится терпению с рождения. Также я пригласил для ребенка чернокожего учителя английского. Тоже, чтобы в дальнейшем избежать вопросов – почему люди разные", – цитирует шоумена "Телепрограмма".

Шепелев довольно много путешествует с мальчиком по всему миру. По мнению ведущего, это идет Платону только на пользу. "Где бы наш ребенок ни находился, в какой стране мира: в Европе или в Америке – обратите внимание, что в песочнице он легко найдет общий язык с любыми детьми, независимо от того, на каком языке они разговаривают, – рассуждает Дмитрий. – И мальчик из Чили легко играет с парнем из Челябинска. И между ними нет никакой пропасти – они точно также играют в песке, точно также рвут одежду, и точно также ковыряют в носу. Поэтому какая разница – где они живут?" – задал риторический вопрос Дмитрий.

Автор: Наталья Аряева30 мая 2017, 12:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Год без Жанны Фриске

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