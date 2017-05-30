Дочь Ларисы Гузеевой изменилась до неузнаваемости

Лариса Гузеева обнародовала фотографию своей дочери Лели. Снимок, на котором 16-летнюю девушку узнать практически невозможно, вызвал фурор среди подписчиков, однако сама актриса призналась, что пожалела о публикации.

Лариса Гузеева является матерью двоих детей: сына Георгия и дочери Ольги. Если фотографии своего наследница актриса нечасто публикует на своей страничке в социальной сети Instagram, то новые снимки наследницы появляются там регулярно. Судя по кадрам, девушка обладает творческой жилкой – на многих фото Леля, как ее ласково зовет мать, изображена в весьма экстравагантном виде. А на последнем снимке девушку и вовсе не узнать из-за обилия грима.

"Моя дочь", – коротко подписала кадр Гузеева, на котором ее наследница изображена с убранными в пучок волосами, выбеленным, как японской гейши, лицом, затейливыми украшениями и двумя штрихами яркой помады на губах.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Гузеевой. Пока одни восхваляли Лелю за смелость и нестандартность мышления, другие раскритиковали девушку, посчитав, что она себя испортила. В комментариях отметилась и сама Лариса Гузеева. "все дело рук Лели и фото тоже", – похвалилась актриса.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Май 28 2017 в 1:02 PDT

А вот негативные отзывы расстроили ведущую передачи "Давай поженимся". Так, в ответ на комплимент коллеги по цеху, ведущей и актрисы Юлии Зиминой, Лариса с грустью сообщила: " спасибо родная, я выставлю фото, а потом жалею– неужели не понятно, что это творчество и что так не ходят по улице?" Юлия Зимина постаралась поддержать подругу. "значит особенная!!!!! Если понимает любой идиот, тоже не айс!) Лелька нереальная! Люблю обеих❤️" – оптимистично написала Зимина.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Авг 11 2016 в 3:16 PDT

Ранее в интервью Леля рассказала историю своего имени. "Когда я родилась, странная тетя в загсе отказалась меня записывать Лелей, как ее ни уговаривала мама, и во всех документах я Ольга. Но все с детства называют меня Лелей. Только не Леликом, пожалуйста, – есть в этом что-то тюремное", – в недавнем интервью сообщила наследница Ларисы Гузеевой.