Гузеева рассказала о свадьбе дочки и Познера

Лариса Гузеева внезапно разоткровенничалась на шоу "Давай поженимся!". Актриса сообщила, что ее 18-летняя дочь Леля без ума от 83-летнего Владимира Познера и даже готова выйти за него замуж.

Очередной выпуск брачного телешоу "Давай поженимся", ведущими которого уже много лет являются актриса Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володна (периодически ее подменяет Тамара Глоба), был посвящен поиску возлюбленной для 46-летнего итальянца по имени Алессандро.

Одной из претенденток на сердце знойного красавца оказалась весьма молодая девушка, и на прямой вопрос, не смущает ли ее разница в возрасте с кавалером, растерялась и не смогла ответить. разрядила атмосферу Лариса Гузеева. Она рассказала, что ее единственная наследница – 18-летняя Леля – просто сходит с ума по 83-летнему журналисту и телеведущему Владимиру Познеру.

Пока ошеломленная публика "переваривала" информацию, в разговор вступила Роза Сябитова. "Но замуж же за него она не собирается!" – резонно отметила сваха всея России. Гузеева мгновенно нашлась с ответом: "Так не зовет. Позвал – пошла бы, думаю".

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Апр 22 2017 в 1:42 PDT

К слову, о личной жизни дочери Ларисы Гузеевой практически ничего неизвестно. Зато не скрывает подробностей сама актриса. Недавно на страничке в социальной сети Instagram Гузеева опубликовала фотографию с запечатленными на ней нынешним мужем Игорем Бухаровым и бывшим супругом Кахой Толордавой. "Отцы моих детей: Каха и Игорь. Лелька снимает", – коротко подписала снимок Гузеева.

Многочисленные подписчики не смогли не отреагировать на такое неоднозначное фото. Большинство восхитилось дипломатическими способностями Гузеевой, а кто-то похвалил ее за мудрость. Впрочем. нашлись и те, кто охарактеризовал такое положение как "шведская семья".

