Бывший муж вернулся к Ларисе Гузеевой

Ближайшая подруга Даны Борисовой обескуражила признанием Полина Гагарина во второй раз стала мамой Панину разрешили отобрать дочь у жены Дом-2 У звезды "Дома-2" обнаружили рак

Выбор читателей

Казимир Лиске умер после падения с пятого этажа
Как жил погибший актер из "Интернов"
Киркоров женился на Пугачевой по желанию Собчака
Анна Большова о свадьбе с братом и разрыве с матерью
Меньшова закричала из-за Боярской
партнеры
Пятница 28 апреля
Лента новостей
09:05
Больным СПИДом разрешат усыновление
09:00
Французы попались на махинациях с химическим оружием в Сирии
08:59
Три российских банка лишились лицензий
08:44
Белый дом похвалил Трампа за обострение отношений с Россией
08:38
Экипаж затонувшего военного корабля вернут в Россию самолетом
08:24
Москвичам пообещали дождливое начало майских праздников
07:59
Извержение вулкана на юге Японии попало на видео
22:04
На Москву надвигается массовая аллергия
22:00
Россияне провалились под лед в Норвегии
21:37
Красную площадь закроют на шесть дней
21:19
Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием
21:12
Дана Борисова выйдет замуж после скандала с наркотиками
20:52
ФАС завел новое дело против Apple
20:29
Разлившей в суде ртуть мошеннице дали год тюрьмы
20:16
Розенбаум сломал ребра
20:03
В России нашли потомка захороненного в Турции генерала
19:53
На Урале бизнес-леди пыталась подкупить сотрудника ФСБ
19:33
Геи поссорили Кличко и "Правый сектор"
19:31
Писатель Веллер устроил скандал в прямом эфире (видео)
19:12
Подросток спас котенка из-под колес машины (видео)
19:12
Почему врачи не могут победить СПИД
19:08
Оппозиция снова хочет подставить школьников
19:06
Украине предложили новый алфавит
18:48
Шарапова одержала вторую подряд победу после дисквалификации
18:41
В Петербурге закрыли станцию метро "Пионерская"
18:33
В России признали Церковь летающего макаронного монстра
18:21
Москвич подстрелил соседа из арбалета
18:20
Длинноногие совы поразили Сеть
18:20
В Москве пьяный водитель протаранил маршрутку (видео)
17:58
В Берлине неизвестный напал на полицейских
17:46
Пресс-конференция Путина и Абэ
17:45
Губерниев снова прошелся по Фуркаду
17:38
Чем Россия ответит на ядерный удар США
17:37
"Бриллиант Казахстана" ждет гостей из 100 стран
17:23
Кто виноват в крушении российского военного корабля
17:11
Трамп "вернул" Америку в позапрошлый век
17:04
Москву сковали аномальные пробки
16:50
В Сети предлагают слетать в Шри-Ланку за фото пятой точки (видео)
16:46
Раскрыто неожиданное свойство соли
16:29
Американским астронавтам нечего надеть
16:27
Как бесплатно путешествовать по Швейцарии
16:19
Рейдерский захват парковки в Москве обернулся побоищем (видео)
16:02
Во французском McDonald's прогремел взрыв
16:00
У племянника Бондарчука на премьере сняли отпечатки
15:58
В Подмосковье цены на такси упадут в два раза
15:47
Знакомство москвички с любовницей мужа закончилось поножовщиной
15:42
Где мечтают жить москвичи
15:36
Генерала МВД Сугробова посадили на 22 года
15:33
Жених поразил Маргариту Мамун маленьким размером
15:18
Российский военный корабль затонул в Черном море
14:57
Горе Максаковой назвали ее лучшей актерской работой
14:56
Пять любимых фильмов с Моргуновым
14:51
Ирина Алферова напугана результатами пластики
14:50
Изгнавший дьявола полицейский стал героем мультфильма (видео)
14:47
Спасение располневшего бобра очаровало Сеть
14:31
Следователи объяснили падение из окна звезды "Интернов"
14:30
Панину разрешили отобрать дочь у жены
14:23
На Украине призвали канонизировать "чудотворца" Ляшко
14:13
Какая погода ждет москвичей на майские праздники
14:11
В McDonalds во Франции прогремел взрыв
14:01
Навка о неприличном фото Пескова: Я знаю, что многие завидуют
13:52
В убийстве московского адвоката заподозрили бывшего мужа
13:48
Пугающее пророчество от Эммы Уотсон и Тома Хэнкса
13:46
Семенович объявила о свалившей ее с ног болезни
13:43
В Британии разом продали целую деревню
13:33
В Астрахани поймали грабителя в гуаши
13:31
В метро Москвы поднялась паника из-за подозрительного предмета
13:25
Литературовед Федор Капица умер в Москве
13:21
Джефф Монсон собрался в Тверскую область
13:17
Бузова сверкнула грудью в ресторане
13:12
Джигурда и Анисина показали идиллию после развода
13:10
Праздник мороженого откроет летний сезон в Москве
12:58
Слишком сексуальной актрисе отказали в съемках
12:56
Косметолог выдала секреты Трампа
12:38
5 самых громких провалов Кремниевой долины
12:37
Из библиотек Челябинска требуют изъять книги Улицкой
12:26
Стас Костюшкин накормил мясным стейком
12:13
Супруги-долгожители умерли в один день
12:04
Почему мужчины хотят секса вместо отношений
12:03
Следствие опровергло данные о перегрузе рухнувшего под Сочи Ту-154
11:50
Зверев с иконой ублажил Бузову
11:49
В Забайкалье в шахту с рабочими рухнула льдина
11:39
В Москве Lexus сбил двух женщин на переходе
11:37
Виктория Боня оправдалась за свои "голые" фото
11:33
Шарапова назвала беременность Уильямс лучшим подарком
11:29
Google обязали признать Крым российским
11:26
Москвичей предупредили о десятибалльных пробках
11:19
Лазарев о старой жене: Я могу жить только так
11:04
Сколько зарабатывают на рекламе российские спортсмены
11:04
В Москве поймали беглого украинского депутата
11:00
Мажор на BMW устроил опасный дрифт в Москве
10:47
Российские ученые научились бороться с заражением крови
10:38
Актер Крюков рассказал о расставании с супругой
10:32
Курс доллара снизился на открытии торгов
10:24
На Эльбрусе погибли два альпиниста
10:13
На севере Москвы эвакуировали поликлинику
10:06
Подобравшуюся к серфингистам акулу сняли на видео
09:57
Москвичей на майские праздники ограничат в алкоголе
09:51
На западе Москвы разгуливает неадекватный мужчина с молотком
09:39
В массовой аварии под Самарой пострадали люди
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
Андрей Малахов два года молчал про Дану Борисову
Максакова кипит после потери наследства
Борисова эмоционально ответила на нападки матери
Корчевников сделал заявление о шоу "Прямой эфир"
Бузову в коротком топике назвали мерзостью
Шоу-бизнес

Бывший муж вернулся к Ларисе Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Лариса Гузеева показала семейную идиллию: на кухне мирно сосуществуют нынешний и бывший мужья актрисы. Поклонники пришли в восторг и назвали артистку мудрой женщиной.
прочитано 503 раза

Лариса Гузеева считается одной из самых неоднозначных актрис отечественного кинематографа. Звезда фильма "Жестокий романс" была несколько раз замужем, а сама она не скрывает, что вела далеко не праведный образ жизни, а еще Лариса без стеснения рассказывала в интервью о непростых отношениях со своими детьми. Что уж говорить о том, как Гузеева могла одернуть или буквально уничтожить одним словом не понравившихся ей участников передачи "Давай поженимся".

ПО ТЕМЕ

Удовиченко рассказала о разводе Гузеевой

Муж испортил радость Гузеевой

Почему Гузеева разъехалась с мужем

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

На сей раз актриса продемонстрировала еще одну грань своей личности. На страничке в социальной сети Instagram Гузеева опубликовала фотографию с запечатленными на ней нынешним мужем Игорем Бухаровым и бывшим супругом Кахой Толордавой. "Отцы моих детей: Каха и Игорь. Лелька снимает (дочь актрисы. – Прим.ред.)", – коротко подписала снимок Гузеева.

Многочисленные подписчики не смогли не отреагировать на такое неоднозначное фото. Большинство восхитилось дипломатическими способностями Гузеевой, а кто-то похвалил ее за мудрость. Впрочем. нашлись и те, кто охарактеризовал такое положение как "шведская семья".

"Лариса-вы супер!!!!!😙😙😙😙очень мудрая женщина!!!!!", "Любименькая, умная такая, иногда хочется позвонить и спросить совета...", "Я тоже считаю что это мудро со всех сторон. А уж детям как хорошо! Двойное внимание для наших детей это круто!! И , думаю, это настоящие мужчины. Так достойно себя вести возле любимой женщины могут только они", "Гузеева молодечик!!! На всех ее хватает", "Высокие, высокие отношения! Как не крути, а родня! Молодцы! Так и должно быть! То вечно, что человечно!!! Умные все люди! Респект!", "Шведский семья, а любовники в каридоре сидят?))" – высказались подписчики.

Напомним, официально Лариса Гузеева была замужем трижды. На фото представлены третий муж актрисы, президент Федерации рестораторов и отельеров России, ресторатор Игорь Бухаров, от которого Лариса родила дочь Ольгу, а также второй муж, грузинский актер Каха Толордава. С ним Гузеева оформила отношения буквально за несколько дней до рождения сына Георгия.

Автор: Наталья Аряева28 апреля 2017, 08:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гузеева признала Сябитову святой

567

комментарии

Политика

Геи поссорили Кличко и "Правый сектор"
Чем Россия ответит на ядерный удар США
Трамп "вернул" Америку в позапрошлый век
На Украине призвали канонизировать "чудотворца" Ляшко

Шоу-бизнес

Бывший муж вернулся к Ларисе Гузеевой
После слов о четвертом ребенке Тарханова стала прятать живот
Стали известны подробности свадьбы Дианы Шурыгиной
Чуриковой вызвали скорую в театр

Проишествия

Кто виноват в крушении российского военного корабля
Рейдерский захват парковки в Москве обернулся побоищем (видео)
В убийстве московского адвоката заподозрили бывшего мужа
Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана

Lifestyle

Розенбаум сломал ребра
Пять любимых фильмов с Моргуновым
Пугающее пророчество от Эммы Уотсон и Тома Хэнкса
Режиссер "Молчания ягнят" умер от рака
Шоу-бизнес

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой

Друзья пытаются помочь телеведущей
Шоу-бизнес

Лазарев о старой жене: Я могу жить только так

Прославленный артист дал откровенное интервью
Общество

Больным СПИДом разрешат усыновление

Такой пункт входит в план мероприятий борьбы с распространением ВИЧ
Политика

Французы попались на махинациях с химическим оружием в Сирии

По словам чиновников, в докладе спецслужб много нестыковок

Гороскоп

Дана Борисова выйдет замуж после скандала с наркотиками
Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей

Фоторепортажи

У племянника Бондарчука на премьере сняли отпечатки
Бузова сверкнула грудью в ресторане
Эротичные купальники из скотча удивили мир
Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов

Спорт

Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием
Губерниев снова прошелся по Фуркаду
Жених поразил Маргариту Мамун маленьким размером
Шарапова назвала беременность Уильямс лучшим подарком

Регионы

Подросток спас котенка из-под колес машины (видео)
В Астрахани поймали грабителя в гуаши
В магазине Сыктывкара нашли "крыску Лариску" (фото)
В Крыму нашли полный сокровищ корабль
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru