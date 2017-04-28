Бывший муж вернулся к Ларисе Гузеевой

Лариса Гузеева показала семейную идиллию: на кухне мирно сосуществуют нынешний и бывший мужья актрисы. Поклонники пришли в восторг и назвали артистку мудрой женщиной.

Лариса Гузеева считается одной из самых неоднозначных актрис отечественного кинематографа. Звезда фильма "Жестокий романс" была несколько раз замужем, а сама она не скрывает, что вела далеко не праведный образ жизни, а еще Лариса без стеснения рассказывала в интервью о непростых отношениях со своими детьми. Что уж говорить о том, как Гузеева могла одернуть или буквально уничтожить одним словом не понравившихся ей участников передачи "Давай поженимся".

На сей раз актриса продемонстрировала еще одну грань своей личности. На страничке в социальной сети Instagram Гузеева опубликовала фотографию с запечатленными на ней нынешним мужем Игорем Бухаровым и бывшим супругом Кахой Толордавой. "Отцы моих детей: Каха и Игорь. Лелька снимает (дочь актрисы. – Прим.ред.)", – коротко подписала снимок Гузеева.

Многочисленные подписчики не смогли не отреагировать на такое неоднозначное фото. Большинство восхитилось дипломатическими способностями Гузеевой, а кто-то похвалил ее за мудрость. Впрочем. нашлись и те, кто охарактеризовал такое положение как "шведская семья".

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Апр 27 2017 в 8:16 PDT

"Лариса-вы супер!!!!!😙😙😙😙очень мудрая женщина!!!!!", "Любименькая, умная такая, иногда хочется позвонить и спросить совета...", "Я тоже считаю что это мудро со всех сторон. А уж детям как хорошо! Двойное внимание для наших детей это круто!! И , думаю, это настоящие мужчины. Так достойно себя вести возле любимой женщины могут только они", "Гузеева молодечик!!! На всех ее хватает", "Высокие, высокие отношения! Как не крути, а родня! Молодцы! Так и должно быть! То вечно, что человечно!!! Умные все люди! Респект!", "Шведский семья, а любовники в каридоре сидят?))" – высказались подписчики.

Напомним, официально Лариса Гузеева была замужем трижды. На фото представлены третий муж актрисы, президент Федерации рестораторов и отельеров России, ресторатор Игорь Бухаров, от которого Лариса родила дочь Ольгу, а также второй муж, грузинский актер Каха Толордава. С ним Гузеева оформила отношения буквально за несколько дней до рождения сына Георгия.