Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику

Певица забыла былую размолвку с поэтом. И даже подарила ему романтическую поездку.

В репертуаре Аллы Пугачевой больше всего песен на стихи Ильи Резника, и почти каждая – хит. Было время, когда поэт и певица не просто тесно общались – жили вместе.

"Первое время мы с Аллой ездили друг к другу, но нам надо было чаще общаться – мы же написали 71 песню. Для этого нужно контактировать. Эти посиделки, праздники и будни, поездки к Паулсу дали такой результат, – рассказал Резник. – Когда я переезжал из Питера в Москву, мы несколько месяцев жили у Аллы с моим сыном Максимом".

Поэт со светлой грустью вспоминает время, проведенное у Пугачевой: "Завел красную книгу, которая лежала на столе. Я там писал, а она мне отвечала. Аллочка еще рисовала что-то такое, мы шутили. И в то же время это был как дневник. Такая забавная полуигра. Исторический документ, можно сказать. Сейчас читаешь и вспоминаешь каждый день, который был в то время. Замечательно".

Потом пресса cтала писать, что между Резником и Пугачевой пробежала черная кошка. Причины размолвки назывались разные: одни говорили, что Примадонна не заплатила Резнику авторские за песни, которые вошли в ее "золотую коллекцию"; другие считали, что она обиделась на поэта, когда тот осудил сцепившегося с "розовой кофточкой" Филиппа Киркорова. Словом, все это дела давно минувших дней. Теперь певица и поэт – снова добрые друзья.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, ведь помирились они после госпитализации Резника. Два года назад в вагоне поезда Санкт-Петербург – Москва он получил серьезную травму: врачи зафиксировали желудочное кровотечение и перелом пальца ноги, поэта отправили в хирургическое отделение.





"Ира (жена Резника – Прим. ред.) в интервью рассказала о том, что на самом деле случилось со мной в поезде по дороге в Питер. Алла позвонила сразу, как только вышла газета. Предложила помощь лекарствами, врачами, деньгами, но к тому моменту мы уже справились. Вам по секрету могу сказать, что в этом году Алла сделала нам с Ирой подарок. Вскоре мы едем в романтическую поездку на неделю на море!" – цитирует Резника газета "Только звезды".

