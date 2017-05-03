Судьба Бориса Корчевникова решена
На официальном сайте Московского Патриархата 3 мая появилось объявление с информацией о том, где отныне будет работать ведущий популярного шоу "Прямой эфир".
Текст заявления гласит: "По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала "Спас" назначен Борис Вячеславович Корчевников".
Предшественник телеведущего уволен не будет. "Занимавший ранее указанные должности Б.И. Костенко назначен заместителем генерального директора телеканала", – сообщили всем неравнодушным сотрудники пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
Журналисты связались с Борисом, чтобы поздравить его с новой значимой вехой в жизни. Корчевников был краток. Отвечая на вопрос РБК о том, как он относится к своему назначению, телеведущий сказал, что "вот будет канал, ощутимо изменится, тогда и поговорим".
Ранее в СМИ уже появлялась информация, что Борис меняет свой профессиональный статус и уходит на православный канал, но это было на уровне слухов. У себя в Instagram Корчевников о работе высказывался туманно и заявлял, что никуда из "Прямого эфира" не уходит.
"Ровно 4 года назад в этой студии началась моя новая жизнь. Спасибо всем, кто пишет мне теплое о нашей программе, всем, кто смотрит и болеет вместе с нами за поразительные судьбы, которые мы здесь проживаем. И будем проживать. #прямойэфирсборисомкорчевниковым не закрывается, – заверил Борис. – Это слухи".
Более того, по словам Корчевникова, он останется на "России". "Я не ухожу. Вместе с нашей командой мы готовим лучший ответ на информационную шумиху вокруг нас: ответ программами и еще более поразительными судьбами наших героев. Спасибо вам", – запутал своих почитателей и репортеров телеведущий.
Теперь взбудораженные телезрители ломают голову, как Борис сумеет совмещать такие разноплановые позиции? В "Прямом эфире" ведущий копается чуть ли не в грязном белье скандалящих семейств, а работа на "Спасе" подразумевает богоугодную деятельность.
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