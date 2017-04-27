Корчевников сделал заявление о шоу "Прямой эфир"

Борис Корчевников прокомментировал слухи о своем уходе и закрытии передачи "Прямой эфир". телеведущий сделал заявление.

На протяжении нескольких месяцев в СМИ муссируются слухи о том, что Борис Корчевников покидает передачу "Прямой эфир", являющуюся прямым конкурентом ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Более того, позднее утверждалось, будто и сама программа скоро прикажет долго жить. В итоге, решил внести ясность в ситуацию сам Борис Корчевников.

На своей страничке в социальной сети Insrtagram телеведущий обратился к многочисленным поклонникам ток-шоу. "Спасибо каждому человеку, который писал мне в эти месяцы добрые слова о нашей программе. Хочу обратиться ко всем, кто верит слухам о том, что я ухожу или программа закрывается. Пусть авторы этих слухов не надеются. )) " – сделал заявление Корчевников под собственной фотографией, которую опубликовал в аккаунте.

Более того, по словам шоумена, фанатов ждет масса нового и интересного в нынешнем сезоне. "Вместе с огромной и лучшей командой "Прямого эфира" мы готовим для вас очень много всего нового и сильного – в этом и будущем сезоне. Спасибо вам!" – поблагодарил за внимание Борис.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Фев 3 2017 в 2:32 PST

Подписчики немедленно отреагировали на сообщение телеведущего. "Иногда отсутсвие новостей– отличная новость!!! 💪🏻💪🏻💪🏻", "Это хорошая новость !!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻", "Ура , лучше , чем Вы никто не будет вести эту передачу 💪👆", "Ураааа! Процветания Вам!!!", "Боречка, хорошая новость!!! Я была бы счастлива, если Вы работали и на России 1 и на Спасе 😊😉🤗😇🐣🐤🐥🕊 Оставайтесь всегда таким светлым, добрым, отзывчивым Человеком! Не меняйтесь! 🌼🕊🙏" – обрадовались поклонники телеведущего.

Ранее в СМИ появилась информация, будто Борис Корчевников записывает последние выпуски программы Прямой эфир", после чего займет пост руководителя православного телеканала "Спас". Якобы об этом заявил генеральный директор и продюсер "Спаса" Бориса Костенко.