Корчевников бросил "Прямой эфир" ради православного канала

Борис Корчевников все же покидает ток-шоу "Прямой эфир". Шоумен возглавит известный православный канал.

В настоящее время Борис Корчевников записывает последние выпуски программы Прямой эфир", после чего займет пост руководителя православного телеканала "Спас". По словам генерального директора и продюсера "Спаса" Бориса Костенко, это произойдет в самое ближайшее время.

"Корчевников будет руководителем телеканала, а я стану его заместителем. У нас есть формальная организация и производящая, пока не ясно, где какую должность он будет официально занимать, но по факту он будет первым человеком на телеканале, а я вторым", – цитирует Костенко Life.ru. Как утверждает издание, Корчевникова на посту ведущего шоу "Прямой эфир" заменит Дмитрий Шепелев.

О том, что Борис Корчевников покидает телешоу "Прямой эфир" слухи ходят на протяжении нескольких месяцев. При этом сам шоумен упорно отмалчивался. А вот Шепелев только подлил масла в огонь, сообщив в своем аккаунте в Instagram: "Ну что. Кажется, мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Старт уже в марте. Кто, если не я?"

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Фев 17 2017 в 3:30 PST

Коллега Корчевникова, ведущий и журналист Отар Кушанашвили сделал заявление, что это он должен был заменить Корчевникова на шоу вместо Шепелева. Далее журналист признался, что ему тяжело комментировать ситуацию, потому что к Борису Отар относится очень хорошо. К Дмитрию Шепелеву Кушанашвили относится, мягко скажем, негативно. По его мнению, если Шепелев станет ведущим ток-шоу, то "тем хуже для нас". По словам Отара, Дмитрия Шепелева выбрали потому, что "он обсуждаемый" и чтобы утереть нос Эрнсту.