Малахов и Корчевников копаются в мусоре

Михаил Боярский прокомментировал деятельность Андрея Малахова и Бориса Корчевникова. По словам актера, телеведущие копаются в "таком" мусоре.

Недавно Михаил Боярский выступил в новой амплуа. Теперь прославленный актер является ведущим популярного развлекательного шоу "Минута славы". "Для меня "Минута славы" – это определенный экзамен. Я сразу предупредил: "Если у меня не будет получаться, вы скажите". Я никогда не работал с "ухом" (наушник, откуда ведущему поступают подсказки редактора. – Прим. ред.) – так, как это делают профессиональные ведущие", – признался Боярский.

По словам Михаила, он никогда бы не согласился работать в передачах типа "Пусть говорят" или "Прямой эфир", ведущими которых являются Андрей Малахов и Борис Корчевников соответственно. "Они в таком мусоре копаются! Это какой-то ужас. Проблемы, которые они выставляют на всю страну, настолько мерзкие... И это "едят" все. Так устроено странно. Я очень стесняюсь, когда личная судьба выносится на обсуждение. Свадьбы, похороны, чужие дети... Зачем это все?" – задал риторический вопрос популярный артист.

А еще Боярскому не нравятся передачи про детей. "Дрессированных детей я не люблю. Это что-то чудовищное. Это, наверное, удивительно, когда дети считают, пишут, знают языки. Но я за них всегда переживаю. Показали по телевизору, соседи прибежали, мама сделала банкет: "Какой у меня ребенок!" Ну и что ты этим добилась? Ничего, кроме того, что сделала его несчастным. Вообще телевидение – это опасный инструмент. Очень опасный!" – цитирует Михаила Боярского сайт "Комсомольская правда".

Публикация от @malakhov007 Дек 22 2016 в 2:34 PST

По мнению Боярскому, телевидение "развращает". Он объяснил, почему книги лучше: "Книги – лучший помощник в жизни. Когда читают родители, бабушки, дедушки, дети начинают понимать, что книга – это удивительно, а не только кино или мультики".