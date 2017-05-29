Ребенок Казаченко оказался куклой

Скандал вокруг любовного треугольника с участием Вадима Казаченко, его поклонницы Ольги Мартыновой и директора Ирины Аманти не утихает уже полгода. За это время Казаченко втайне женился на Аманти, а у Мартыновой родился сын, предполагаемым отцом которого является певец. Однако артист не торопится признавать отцовство.

Не успел Казаченко узаконить отношения со своей давней подругой и директором Ириной Аманти, как в Сети появилась информация о том, что предыдущий брак звезды с поклонницей Ольгой Мартыновой до сих пор не расторгнут. Dni.Ru позвонили новоявленной супруге певца и попросили прокомментировать ситуацию.

"Он не женат на Ольге. Кто вам такое рассказал? Я сегодня обратилась с просьбой ко всем журналистам, чтобы они перестали читать этот бред. Ольга занимается троллингом, чтобы прославиться. На сегодняшний день я – единственная жена Вадима Казаченко. Вы где угодно можете запросить эту информацию. Под штампом о регистрации брака с Ольгой Дмитриевной Мартыновой в паспорте моего мужа стоит пометка "недействительно", а рядом – печать о заключении брака со мной", – рассказала Ирина Аманти.

Публикация от Irina (@irina_amantea) Май 23 2017 в 6:54 PDT

По словам Ирины, новорожденный ребенок не имеет никакого отношения к певцу, поскольку Мартынова отказывается от процедуры ДНК. Девушка зарегистрировала сына 25 марта и до сих пор не предоставила чете Казаченко свидетельство о рождении. "Вадим с удовольствием готов сделать анализ на отцовство – это в его интересах. Мало того, Ольга была поймана на том, что вместо ребенка носила с собой куклу. Дело в том, что в Российской Федерации очень много пробелов в законе. Нам надо набраться сил и терпения", – пожаловалась супруга звезды.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Фев 20 2017 в 10:03 PST

Аманти уверена, что в первую очередь Мартынова ведет борьбу именно с ней и винит себя за то, что вовремя не отреагировала. "Я сама виновата в том, что молчала все это время. Ее не Вадим интересует, а слава путем пиара за мой счет. Она влезла в чужую постель и даже простыни не поменяла. Бузовой хочет стать и не понимает, что для этого нужно много и усердно трудиться", – еле сдерживая слезы заключила Ирина.