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Шоу-бизнес

Крик души жены оскандалившегося Вадима Казаченко

Вадим Казаченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В семье популярного певца Вадима Казаченко происходит настоящая драма. Нынешняя жена артиста Ирина Аманти пожаловалась в Facebook на его бывшую супругу Ольгу Мартынову, которая якобы ее изводит.
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Скандал разразился в прошлом году, когда Казаченко бросил беременную жену Ольгу. В студии передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" Мартынова рассказала, что муж ее выгнал из дома, когда она была на седьмом месяце беременности.

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Общественность живо отреагировала на исповедь Ольги Казаченко, оставшейся в 35 лет без супруга и жилья и с ребенком под сердцем. Дело стало резонансным, а Вадима затравили в Сети возмущенные россияне.

На днях стало известно, что артист снова женился. На этот раз на женщине, близкой ему по возрасту. Избранницей Казаченко стала его верная подруга, директор и продюсер Ирина Аманти.

И вот, казалось бы, после всех неурядиц и ушатов помоев молодоженам жить да радоваться, только новоиспеченная супруга Вадима страдает. Не дает ей покоя Мартынова. Длинное сообщение на своей официальной странице в Facebook Аманти посвятила бывшей жене Казаченко.

"Крик моей души..... Мне до ужаса надоели публичные оскорбления, травля, обвинения, лживые факты, распространяемые на телевидении, в СМИ, на интернет-ресурсах обо мне и моем муже – Вадиме Казаченко, – призналась Ирина. – Источник всего этого – Ольга Мартынова, которая влезла туда, куда я ее не приглашала – в мою личную жизнь".

Вадим Казаченко и Ирина Аманти. Фото: facebook.com/irina.amantea

Именно с эфира у Малахова с тогда еще беременной Мартыновой начались беды Аманти и ее возлюбленного. "В декабре 2016 года она набралась наглости и вынесла на потребу зрителей федерального телеканала все то, что я так тщательно хранила и оберегала от посторонних! Все, что она творит публично на протяжении полугода, давно перешло все грани дозволенного", – негодует жена Казаченко.

Ирина считает, что Ольга не думает о последствиях. "Она не щадит никого – ни меня, ни Вадима. Не щадит собственного ребенка, которого продала телевидению – еще в утробе – и продолжает это делать сейчас. Она за деньги и ради мести продает все самое личное – мое, Вадима – вываливая подробности нашей жизни в интернет. Несколько месяцев она торговала беременностью, теперь торгует младенцем, которого якобы носит в суд. С ребенком она появилась в суде однажды, а потом стала возить с собой коляску с куклой. У меня есть доказательство этого", – разоблачила соперницу Аманти.

По словам супруги Вадима, его бывшая все делает лишь ради пиара. "Ольга Мартынова не хочет жить своей личной жизнью, ей нужна публика, подписчики и известность. Каждый день она обзванивает поочередно все телеканалы, стремясь вновь и вновь попасть в телевизор со своей историей, которая едва ли заинтересовала бы кого-то, если бы не имя Вадима Казаченко. В своих постах и комментариях она дошла до обсуждения моей семьи и моей жизни в США, затронула мою взрослую дочку, которую, по ее словам, я бросила ради Казаченко! Это наглая ложь", – заверила неравнодушных Ирина.

По словам Аманти, Мартынова до сих пор обвиняет ее и Казаченко в том, что ей угрожали во время беременности. "Но ничем не может доказать это, потому что это ложь. Мне кажется, что она не совсем здорова психически. Сама продалась ТВ, будучи беременной, понесла туда ребенка в утробе за деньги. Зачем? Ее мать говорит в суде, что Ольга богатая, обеспеченная, а Ольга жалуется, что ей нечего кушать. Наверное, ей стало нечего кушать после того, как она переписала свой домик на Рублевке и свою машину на свою бабушку", – с иронией предположила Ирина.

Женщина считает, что Мартынова спекулирует своим ребенком. "Рассказывает обо всем, что ей удалось узнать о нас, но она ни разу не рассказала об истории своего появления на свет – кто она, откуда, кто ее родители? Может, пора начать говорить и об этом? Появилась и новая тема – она стала утверждать, что мы с мужем алкоголики! И об этом говорит человек, несколько раз кодировавшийся от алкогольной зависимости. Последний раз это было в марте 2016 года. Есть свидетели, которые видели, как она падала в оркестровую яму во время одного из концертов, находясь в жутком алкогольном опьянении, как она несколько раз лежала лицом в салате. Она закодирована от алкоголя – так это временно, наследственность никуда не денешь! Не хочет ли она поговорить и об этом?" – не скрывает своего возмущения оболганная Аманти.

По словам жены Казаченко, его бывшая ведет себя странно. "На программе, в декабре 2016, она сделала вид, что меня не знает, а за полгода столько всего обо мне рассказала! Оказывается, конкретно знала, к кому лезла в кровать! Но, как видно, надолго там не задержалась. Да, случилось, он женился, с кем не бывает непоправимых ошибок? Он дал фамилию, которую ей уже не мешало бы сменить, и статус, о котором она так мечтала. А что она для него сделала? До 33 лет не была замужем – не брали… Случилось – взяли! Это самая большая ошибка Вадима и трагедия его жизни!" – констатировала Ирина.

Далее Аманти перешла на оскорбления. "Мартынова – ничтожество, которое до конца своих дней готова рыть ему яму и обливать его грязью, только потому, что будучи в браке, но НЕ ЖИВЯ с ней, он не хотел и не планировал иметь с ней ребенка. А она с апреля 2016 готовилась очень тщательно к своей беременности, только Вадим не знал об этом! Забеременела, так благодари Бога за это счастье! – резонно заметила Ирина. – Она сама приняла решение родить, а Вадиму сказала об этом спустя 4 месяца. Чего она хочет сейчас от него, если решение было принято ею в одностороннем порядке? Неужели ребенок может быть разменной монетой в борьбе за известность?"

Сейчас свою жизнь супруга Вадима считает кошмаром. "Все, что происходит теперь, не могло присниться мне в самом страшном сне. Даже животные оберегают своих детей от посторонних глаз, но эта женщина особенная – безбашенная. Это война, которую она ведет со мной. Она для меня никто. Она для меня пыль! Не может никак успокоиться, что не стала женой, никогда не была ею. Нет у нее души, только мстительная натура. Она любит красиво жить за чужой счет. Я 4 года кормила ее, работая вместе с Вадимом", – посетовала Аманти.

Ирина всегда преданно служила певцу. "Ее не беспокоило то, что фактически я была все время рядом с ним, только не спала с ним. Зачем кричать о семье, которой не было по факту? О каких 6 годах совместной жизни она врет публике? О какой любви она говорит? За что ее любить? – недоумевает Аманти. – За нынешнюю ложь и грязь в интернете, на ТВ и в прессе? На страницах в сети сегодня она лжет, что мой муж хочет отнять у нее ребенка.. Хватит лгать, хватит изображать из себя жертву! За все то, что происходит теперь, она достойна лишь презрения".

В конце своей речи Ирина обратилась к сопернице. "В последний раз призываю Ольгу Мартынову остановиться – прекратить лгать об угрозах и бандитах, перестать болтать на публике о нашей личной жизни, оставить в покое мою семью, перестать писать личные сообщения моим друзьям в соцсетях, не доставать Бориса Корчевникова – последний федеральный канал, где она еще не побывала.." – написала Аманти, имея в виду шоу "Прямой эфир".

Затем жена Казаченко рассекретила имя родившегося ребенка. Оказывается, Ольга назвала отпрыска Вадима в честь поп-короля отечественной эстрады. "К моему сожалению, я предвидела многое из того, что происходит теперь. Я даже не ошиблась с именем, которые выбрала Мартынова для своего ребенка. Она назвала его ФИЛИПП. Вот и сбылась мечта фанатки – два имени, которые не давали ей покоя многие годы, теперь слились с одно – ФИЛИПП Вадимович.." – иронизирует Ирина.

Амнти подчеркнула, что она замужем за Казаченко. Не любовница, не сожительница, как пишут. "Уважаемые журналисты, а вас я прошу перестать распространять недостоверную информацию о нашей семье! Брак Вадима Казаченко с Ольгой Мартыновой судом признан недействительным. Я – Ирина Амати – его единственная законная жена. Мартынова, мне кажется, что вы больны не мной. Мне кажется, что вы больны по жизни........." – резюмировала измученная травлей Ирина.

Автор: Иннокентий Звездинский23 мая 2017, 19:44

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