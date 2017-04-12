Жуков опустил Костюшкина головой в писсуар

В Сети появилось видео, сюжетом которого стала ссора двух популярных исполнителей Сергея Жукова и Стаса Костюшкина. На записи видно, как звезда группы "Руки вверх!" опустила мускулистого коллегу головой в писсуар.

Видеоролик с ругающимися Стасом Костюшкиным и Сергеем Жуковым на днях появился в YouTube. Буквально за несколько часов запись набрала более 300 тысяч просмотров. Однако не прошло и дня после появления, как видео было удалено. На все вопросы недоуменных журналистов официальный представитель Стаса Костюшкина сообщил, что причиной исчезновения записи стало "неприемлемое содержание" ролика.

Самое интересное, что видео оказалось срежиссированным самими артистами. В качестве стеба Костюшкин и Жуков разыграли сценку, словно Сергей окунает Стаса в писсуар якобы из-за того, что тот украл его песню. Артисты решили снять ролик после того, как пользователи социальных сетей обвинили Костюшкина, что его новая музыкальная композиция "Все ровно" подозрительно напоминает легендарный хит группы "Руки вверх!" "Он тебя целует", сообщает Life.ru.

К слову, отметившая в 2016 году 20-летие группа "Руки вверх!" находится в юбилейном гастрольном туре. "Студент", "Крошка моя", "Чужие губы" – эти и многие другие хиты по-прежнему сводят с ума поклонников. А Сергей Жуков считается одним из самых гастролирующих и высокооплачиваемых артистов страны. Интересно, что своим дочерям и сыновьям он песни группы слушать не дает.

"На одном концерте моего сына спросили: "Кто твой любимый певец?" Он сказал: "Дима Билан". Это было очень смешно. Причем он не знает ни одной песни Димы Билана. Дома спрашиваем: "Энджел, откуда ты его знаешь?" – "Ну, он же в "Голосе" сидит, в жюри". – "А песни знаешь?" – "Нет". – "А зачем сказал?" – "Не знаю". Приходим на следующий концерт, на тот же вопрос отвечает: "Папа". При всем при этом они не знают песен папы, ну, может, пару песен, половинку припева. В нашей семье "Руки Вверх!" не слушают – это табу", – рассказал Сергей Жуков в недавнем интервью.