Сергей Жуков довел до экстаза Ксению Бородину

Звезда "Дома-2" обещает помнить случившееся всю жизнь. Это был незабываемый подарок.

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" на выпускном вечере в школе зажигала под шлягеры группы "Руки Вверх!". И, разумеется, даже представить не могла, что когда-то фронтмен этого коллектива Сергей Жуков будет петь лично для нее. "Крошка моя" и "Алешка", будущая ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина и представить не могла, что через 15 лет солист коллектива исполнит эти же композиции, но уже на ее личном празднике…

"От Сережи я фанатела за компанию с одноклассницами, – рассказала Бородина. – Когда стала телеведущей, несколько раз пересекалась с ним на мероприятиях. Сперва стеснялась заговорить – кумир все-таки, а потом осмелилась, подошла: "Привет, я Ксюша, обожаю твои песни…" Так мы стали общаться".

А летом 2015 года Жуков сделал Бородиной царский подарок – полтора часа исполнял самые любимые песни Ксюши на ее свадьбе с бизнесменом Курбаном Омаровым. "Особенно в восторге были, конечно, девочки, – уверяет Бородина. – Как только Сережа появился на сцене, все скинули туфли и пустились в пляс".

"Когда он затянул строчку из известной песни, переиначив на актуальный лад: "Любишь ты Курбана больше, чем меня…" – публика и вовсе вошла в экстаз. Не передать словами, как я благодарна за такой подарок – буду помнить его всю жизнь", – цитирует Бородину журнал StarHit.