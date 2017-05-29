Овдовевшая Максакова ищет нового мужа

Кардинальная смена имиджа Марии Максаковой, чьего мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова застрелили в марте в Киеве, произвела фурор в интернете. Пользователи Сети уверены, что вдова попросту решила найти себе нового мужа.

На днях Мария Максакова продемонстрировала свою короткую стрижку, придя на интервью к журналистке Наталье Влащенко на украинский телеканал ZIK. Мария рассказала о детстве, карьере оперной певицы и депутата Госдумы. По словам Максаковой, она занялась политикой из-за проблем в личной жизни.

"Для меня, к сожалению, в этот момент в личной жизни была такая сложная ситуация, из которой я просто не видела другого выхода. Потому что у меня... были тяжелейшие отношения с отцом моих первых детей", – призналась Максакова.

Зашла речь и о покойном супруге Марии, экс-депутате Денисе Вороненкове. По словам вдовы, Денис был раз сменить Россию на Украину. "Когда Денис приехал сюда, он действительно был счастлив. Он был доволен, он был счастлив, он говорил то, что он хотел, думал, у него были большие перспективы, планы. Поэтому выбор Украины, по-моему, в его случае был абсолютно правильным", – заявила оперная дива. При этом она напомнила, что Вороненков был украинцем по матери.

Впрочем, судя по комментариям в социальных сетях и к различным материалам, касающихся нового имиджа Марии Максаковой, блогеров интересуют вовсе не ее слова о своей жизни и работе, а мотивы смены образа. По мнению многих пользователей Сети, вдова "почистила перышки", чтобы найти нового мужа.

"щас найдет другого риэлтора побогаче и зацелует до смерти", "Муж нужен стал вот и почистила перья!", "сколько не меняй имидж, как была с клеймом, так и останется до конца жизни переходным вымпелом Еще придет время ответить за брошенных детей в России", "Не надоело писать о ней? Гражданка другого государства. Скоро появится новый муж и станет она депутатом Рады. Все взаимосвязано: проблемы в личной жизни – депутат – новый муж. Пиарщица", – высказались пользователи Сети.