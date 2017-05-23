Мария Максакова откровенно об убийце мужа

Певица заявила, что работает со следователями. Хотя волнует ее сейчас больше другое.

Об оперной диве Марии Максаковой уже ровно два месяца говорят не в связи с премьерами в театре и проектами на телевидении, а в связи с убийством ее мужа – бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. "Я до сих пор не могу поверить в то, что случилось 23 марта, – призналась Мария. – Я безумно любила Дениса и продолжаю его любить. Его гибель для меня трагедия. Есть такое понятие – твоя вторая половинка. Вот он – моя вторая половинка. И мамины слова, что, мол, мы с ним "чашки из разных сервизов" – ее субъективный взгляд. Для меня сейчас ничего важнее могилы Дениса нет. И по-настоящему меня интересует только этот участок земли на Зверинецком кладбище. Нужно памятник заказывать…"

Есть у певицы и мнение о том, кому было выгодно убийство ее супруга: "Мой муж неоднократно в прессе говорил о том, кто его преследует и чьей жертвой он может стать. Однако я не могу пока выносить вердикты. У меня нет таких полномочий. Я работаю со следователями, но это не тема для обсуждения с прессой".

"Меня волнует сейчас другое. Мой муж погиб, а его имя продолжают поливать грязью, стараются всячески очернить, несмотря на очевидные, во всяком случае, для меня, его успехи и достижения. Это некрасиво, несправедливо, подло и безосновательно. У Дениса есть дети, его родная сестра, жива его мама… Каково его родным, всю это грязь читать и слышать? Больно и обидно", – цитирует слова Максаковой "КП".