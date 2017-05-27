У жены Газманова появился другой мужчина
Марина даже пишет в соцсети нежные послания своему партнеру по танцам. При этом Газманова называет Куртакова своим "многообожаемым" другом.
"Мой преподаватель, учитель, партнер, друг, какое счастье знать тебя и танцевать с тобой. Мой мир стал ярче, многограннее, наполнение! Ты так любишь Аргентинское танго, так слышишь музыку, так чувствуешь своих учеников, столько в них вкладываешь сил, терпения и энергии. Браво, Сережа!" – подписала она снимок, сделанный на одном из состязаний по танго.
Именно в паре с Сергеем Марина завоевала свою первую награду в танцах. Случилось это 26 мая на одной из самых престижных площадок столицы – в The Ritz-Carlton.
"Сегодня один самых счастливых дней в моей жизни! Моя первая, самая желанная победа по Аргентинскому Танго! Первое место! Я его так хотела... этот кубок чемпиона! Ура! Ура! Мой партнер Серёжа Куркатов – Чемпион Европы, лучший преподаватель, надежный партнер, отличный человек! Спасибо!" – рассказала Газманова.
При этом Марина не забыла поблагодарить за победу и своего мужа. По ее словам, певец благодушно терпит увлечение жены.
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