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У жены Газманова появился другой мужчина

Олег Газманов с женой Мариной. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В жизни жены Олега Газманова Марины появился еще один мужчина. Дело в том, что супруга музыканта увлеклась танго. Пару Марине Газмановой в страстном танце составляет Сергей Куркатов.
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Марина даже пишет в соцсети нежные послания своему партнеру по танцам. При этом Газманова называет Куртакова своим "многообожаемым" другом.

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"Мой преподаватель, учитель, партнер, друг, какое счастье знать тебя и танцевать с тобой. Мой мир стал ярче, многограннее, наполнение! Ты так любишь Аргентинское танго, так слышишь музыку, так чувствуешь своих учеников, столько в них вкладываешь сил, терпения и энергии. Браво, Сережа!" – подписала она снимок, сделанный на одном из состязаний по танго.

Именно в паре с Сергеем Марина завоевала свою первую награду в танцах. Случилось это 26 мая на одной из самых престижных площадок столицы – в The Ritz-Carlton.

"Сегодня один самых счастливых дней в моей жизни! Моя первая, самая желанная победа по Аргентинскому Танго! Первое место! Я его так хотела... этот кубок чемпиона! Ура! Ура! Мой партнер Серёжа Куркатов – Чемпион Европы, лучший преподаватель, надежный партнер, отличный человек! Спасибо!" – рассказала Газманова.

При этом Марина не забыла поблагодарить за победу и своего мужа. По ее словам, певец благодушно терпит увлечение жены. 

Автор: Алёна Нестерова27 мая 2017, 18:05
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