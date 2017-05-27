У жены Газманова появился другой мужчина

В жизни жены Олега Газманова Марины появился еще один мужчина. Дело в том, что супруга музыканта увлеклась танго. Пару Марине Газмановой в страстном танце составляет Сергей Куркатов.

Марина даже пишет в соцсети нежные послания своему партнеру по танцам. При этом Газманова называет Куртакова своим "многообожаемым" другом.

"Мой преподаватель, учитель, партнер, друг, какое счастье знать тебя и танцевать с тобой. Мой мир стал ярче, многограннее, наполнение! Ты так любишь Аргентинское танго, так слышишь музыку, так чувствуешь своих учеников, столько в них вкладываешь сил, терпения и энергии. Браво, Сережа!" – подписала она снимок, сделанный на одном из состязаний по танго.

Именно в паре с Сергеем Марина завоевала свою первую награду в танцах. Случилось это 26 мая на одной из самых престижных площадок столицы – в The Ritz-Carlton.

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) Май 27 2017 в 6:38 PDT

"Сегодня один самых счастливых дней в моей жизни! Моя первая, самая желанная победа по Аргентинскому Танго! Первое место! Я его так хотела... этот кубок чемпиона! Ура! Ура! Мой партнер Серёжа Куркатов – Чемпион Европы, лучший преподаватель, надежный партнер, отличный человек! Спасибо!" – рассказала Газманова.

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) Май 27 2017 в 2:40 PDT

При этом Марина не забыла поблагодарить за победу и своего мужа. По ее словам, певец благодушно терпит увлечение жены.