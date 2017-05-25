Что Пугачева скрывает под пышным париком

Примадонна уже давно прячет голову под чужими волосами. Но мало кто знает, как появился ее легендарный образ рыжей фурии в широком балахоне.

О том, что Алла Пугачева уже не одно десятилетие носит парик, было известно давно. Именно поэтому у нее то прямые, то вьющиеся волосы. А недавно на концерте она взяла и просто сняла с затылка пышный шиньон, вмиг лишившись объемной прически.

Друзья артистки, не стесняясь, прямо говорят, что свои волосы у артистки довольно редкие и плохие. В передаче "Сегодня вечером" на Первом канале актер Роман Карцев, на "разогреве" у которого в начале 70-х начинала будущая Примадонна, взял и подчеркнул: "Когда мы познакомились с Аллой, она была естественная тогда, волосы рыжие и – настоящие!"

Но мало кто знает, что красивый цвет волос, с которым мы привыкли видеть артистку у нее появился в результате нелепого стечения обстоятельств. Вот что рассказала модельер Любовь Аксенова, которая шила Пугачевой один из первых ее балахонов – для выступления на песенном конкурсе в Сопоте: "Приезжаю с готовым платьем к Пугачевой. Сидит моя Алла в халате с чалмой на голове. Стефанович на кухне там разбирается. И он говорит: "У Аллы проблемы и так". Я говорю, давай, покажи, а она мне: сначала ты. Я платье развернула, вдруг Алла чалму снимает, и вот такая Анджела Девис передо мной – я обомлела, а она обрадовалась, смеется: "Я спасена! Образ шизы создан!"

Так густая рыжая шевелюра стала фирменным знаком Аллы Пугачевой. И даже в 68 лет Примадонна, кажется, выглядит моложе всех молодых. "Это я для своих детишек", – пояснила певица, которая не хочет, чтобы Лиза и Гарри воспринимали ее как бабушку, вот и молодится.

Правда, однажды она-таки решилась на радикальные меры. "Я один раз покрасила волосы. Это было лет в 17, – с улыбкой вспомнила артистка. – Когда они отрасли, был настоящий кошмар – черная челка и рыжий затылок". С тех пор певица экспериментирует с внешностью исключительно с помощью париков и шиньонов.