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Орбакайте вынуждена прятаться от мужа

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Зять Пугачевой рассказал о семейной жизни. Порой у них с Кристиной случаются размолвки – к счастью, недолгие.
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Певица Кристина Орбакайте уже пять лет состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Как в любой семье, у них случаются размолвки. "Секрет нашего брака довольно прост: не зацикливаться на мелких обидах, да и вообще не обижаться, – сообщил Земцов. – Как и все, бывает, ругаемся, но это всегда ненадолго. Кристина вообще отходчивая. Она может разозлиться и через 30 минут позвонить и разговаривать как ни в чем не бывало – все забыто".

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Объяснение Михаил дал простое: "Как и у любого нормального человека, у жены бывают моменты слабости. Много работы без передышек, накапливаются усталость, стрессы..."

У супругов есть секрет комфортного нахождения друг с другом. "Стараемся не лезть в дела друг друга. Я не спрашиваю каждый вечер: "А ты где? А когда вернешься?" Так же и она, – пояснил Земцов. – Когда мы дома, бывает, Кристина уединяется в спальне или гардеробной. Там она может побыть в тишине, решить какие-то творческие моменты. А вместе любим смотреть кино".

Рассказал зять Пугачевой и о том, как Орбакайте воспитывает дочь. "Кристина не хочет быть сильно строгой с Клавой, но может и высказаться. Бывает, дочь не хочет заниматься музыкой, уроки делать – Кристина переходит на строги тон. Клавуся недовольная потом ходит. Бежит ко мне: "Наругала меня, пап!" – цитирует его журнал StarHit.

Автор: Иван Губкин22 мая 2017, 11:29
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