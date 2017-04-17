Удовиченко рассказала о разводе Гузеевой

Лариса Удовиченко поделилась пикантными подробностями семейной жизни своей подруги, актрисы Ларисы Гузеевой. Оказалось, популярная артистка была свидетельницей у нее на свадьбе, однако этот брак долго не продлился.

Пикантные подробности личной жизни Ларисы Гузеевой вскрылись в очередном выпуске передачи "ТилиТелеТесто". Четверо оставшихся на шоу участников боролись за выход в финал. Кулинары готовили авторский пасхальный пирог с мясом, кулич и праздничный торт по заказу особой гостьи. Кстати, ею оказалась известная актриса Лариса Удовиченко.

Артистка сообщила, что для нее не важны форма или подача торта, главное – его вкус и нежность. И пока участники передачи занялись готовкой, Удовиченко внезапно поделилась воспоминаниями о браке своей подруги Ларисы Гузеевой. "У меня есть фотография с твоей свадьбы, на которой я была свидетелем. Кстати, это было три мужа назад. Эта свадьбы длилась полчаса. Через полчаса мы приехали ко мне в гостиницу. Мы спали на очень узкой кровати, вот так боком", – рассказала Удовиченко.

Гузеева не растерялась и присовокупила к рассказу артистки, что именно так прошла ее первая брачная ночь. "Утром за мной пришел муж, а я мол: больше не хочу быть женой", – поведала Гузеева. Удивиченко же сообщила, что сразу же после этого Гузеева развелась. Интересно, что Ларисы предпочли не уточнять, кто конкретно был этим мужем.

Напомним, официально Лариса Гузеева была замужем трижды. Первым мужем актрисы был ассистент оператора фильма "Соперницы", на съемках которого они познакомились в 1984 году. Брак просуществовал семь лет. Все эти годы Гузеева боролась с пристрастием супруга к наркотикам, но тщетно. В 1991 году они оформили развод. Позже он умер от передозировки.

Вторым мужем актрисы стал грузинский актер Каха Толордава. Они познакомилась в 1991 году в Тбилиси на съемках фильма "Избранник". Вскоре выяснилось, что Гузеева ждет ребенка. Что, впрочем, не помешало ей продолжать сниматься, вплоть до последний месяцев беременности. Актриса впервые стала мамой в 32 года. Она родила сына Георгия в 1991 году. Брак Лариса Гузеева и Каха Толордава зарегистрировали за несколько дней до рождения ребенка. Но вскоре она подала на развод.

В третий раз Гузеева вышла замуж в 1999 году – за Игоря Бухарова, с которым она познакомилась, когда ей было 18, а ему – 17. Они дружили много лет, а поженились, когда обоим было по 40. В третьем браке Лариса Гузеева в 41 год родила дочь Ольгу.