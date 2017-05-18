Мать Даны Борисовой назвали хорошей актрисой

На защиту переживающей тяжелые времена Даны Борисовой встала модель Анна Калашникова. Модель раскритиковала мать телеведущей и назвала ее хорошей актрисой.

Мать Даны Борисовой Екатерина Ивановна продолжает пользоваться своим звездным часом. Женщина буквально поставила на уши всю страну, объявив о том, что ее дочь страдает пристрастием к алкоголю и наркотикам. Потом родительница заявила, что бывший возлюбленный хочет лишить Дану родительских прав. На этом основании даже был снят очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят".

Вот только оказалось, что отец ребенка Борисовой, бизнесмен Максим Аксенов хотел всего лишь оформить опекунство над девятилетней Полиной. Однако это не остановило Екатерину Ивановну. Тогда она обвинила экс-зятя в том, будто он бросил своего еще не рожденного ребенка. В студии показали репортаж, в ходе которого некая жительница Испании заявила, будто беременна от Аксенова. Якобы находящаяся на втором месяце женщина потребовала 500 долларов у Максима на коляску и кроватку.

Модель Анна Калашникова, которая довольно близко знакома с Даной Борисовой, высказалась относительно этой ситуации. Для начала манекенщица встала на сторону Аксенова, похвалив его за внимание к дочери, при этом Анна поставила под сомнение мотивы женщины, назвавшейся беременной от бизнесмена. "Может, эти 500 долларов ей нужны на что-то другое?" – задала риторический вопрос Калашникова.

Манекенщице показалось странным, что при живых родителях внучку хочет забрать себе Екатерина Ивановна. "Почему она решила, что лучше матери и отца для девятилетней девочки будет безработная бабушка, оговорившая свою дочь на всю страну? Уверена ли она, что сможет правильно воспитать внучку, если проворонила собственную дочь? Мне кажется, сейчас Екатерина Ивановна должна думать о здоровье Даны и спокойствии внучки, а не вступать в новые дрязги с бывшим зятем. Кроме того, далеко не все пламенные монологи Екатерины Ивановны правдивы. Эта женщина – хорошая актриса", – цитирует Калашникову сайт "Комсомольская правда".

Анна припомнила такой случай в качестве примера. "Екатерина Ивановна на эфире говорила, что ее дочь в 2014 году в течение всего отдыха в Испании была в бессознательном состоянии, валялась под каждой пальмой, хотя по интернету бродит видео, где некая женщина, похожая на маму Даны, в невменяемом состоянии лежит на полу, слабо реагируя на голоса дочери и внучки..." – припомнила модель.

Калашникова подвела итог этой ситуации: "Екатерине Ивановне, на мой взгляд, надо помириться с дочерью и оставить в покое Максима Аксенова и внучку-школьницу, которой и так тяжело после всех этих программ ходить в школу..."