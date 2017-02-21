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Казаченко стал безработным после скандала с женой

Вадим Казаченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
После скандала, который поднялся из-за разборок с молодой беременной женой, творческая деятельность Вадима Казаченко резко сократилась. Люди сдают билеты на его концерты, а выступления срываются.
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"С ноября месяца меня можно считать безработным. У меня нет концертов, а ближайшие гастроли, которые были запланированы, пришлось отменить. Теперь я не знаю, как мне жить дальше", – объявил Вадим Казаченко в разговоре с представителями прессы.

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По словам артиста, после выхода в эфир передачи "Пусть говорят" люди, которые приобрели билеты на концерты Казаченко, стали эти билеты сдавать. "Все концерты были назначены на начало марта в Латвии и в Эстонии, но сейчас все эти выступления отменены. Очевидно, сейчас люди все еще продолжают сдавать билеты. Меня это привело в очень подавленное состояние, за всю мою карьеру такое происходит впервые", – отметил Вадим.

Как рассказал певец, он уже четыре месяца сидит без работы. "Когда у меня будет выступление и когда у меня появится возможность кормить музыкантов и своих сотрудников, сейчас совершенно невозможно предсказать", – пожаловался исполнитель.

Зашла речь и о бывшей жене Казаченко Ольге. По словам Вадима, он не настаивал на том, чтобы она прерывала беременность на седьмом месяце. "Мне больно из-за того, что меня выставили негодяем. Я лишь хотел найти понимания в этом вопросе, а нашел приключения", – цитирует Казаченко Life.ru.

Как заявил певец, он сделал большую ошибку, что не пошел в загс подавать на развод. "Поэтому я ещё раз хочу подчеркнуть: люди добрые, я не совершал никаких преступлений! Я осознал, что семейная жизнь у меня не сложилась, но когда родится ребенок, если он мой, то я буду ему помогать, буду поддерживать. Но ничего предосудительного я не делал!", – завершил свою речь Казаченко.

Напомним, недавно у исполнителя хита "Больно мне, больно" Вадима Казаченко объявилась никому не известная жена – 35-летняя Ольга Мартынова, которая обвинила певца в том, что он якобы бросил ее беременной без средств к существованию.

Автор: Наталья Аряева21 февраля 2017, 15:56

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