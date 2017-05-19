На малолетнего сына Фриске повесили многомиллионный долг

Семья покойной певицы Жанны Фриске проиграла в деле с "Русфондом". Теперь родные певицы обязаны выплатить 21,6 миллиона рублей.

Перовский районный суд Москвы вынес решение по иску "Русфонда" к родственникам певицы Жанны Фриске. Судья постановил удовлетворить требования фонда о возврате основной части выделенных на лечение певицы денег – 21,6 миллиона рублей, передает Life.ru. "Исковые требования удовлетворить. Взыскать солидарно с троих ответчиков: пары, мамы, Платона (Шепелева) 21,633 млн", – озвучили в суде.

Ранее представители семьи Фриске и Дмитрия Шепелева, который жил с певицей и стал отцом ее сына Платона, попросили суд прекратить производство по иску "Русфонда". Все получили отказ. "Суд считает невозможным прекращение производства по делу, так как это лишит стороны объективного разбирательства", – объяснил судья Сергей Савостьянов.

Как утверждают журналисты, в этом вопросе больше проиграли родители Жанны Фриске, особенно мать Ольга. Мол, именно их представителям было отказано в ходатайстве. Представитель Платона Шепелева также просил прекратить производство по иску. "Мы считаем, что истцу следовало обратиться с иском к Ольге Фриске, так как деньги были обналичены именно ею за две недели до смерти дочери. Платон не вступал в наследование денежных средств", – пояснил представитель Шепелева.

Напомним вкратце ситуацию. Разбирательства между благотворительной организацией, семьей Фриске и Дмитрием Шепелевым длятся около года. "Русфонд" заявил, что перечислил на счет боровшейся с раком певицы 25,01 миллиона рублей, однако в отчете о расходовании средств на лечение значатся только 4,12 миллиона.